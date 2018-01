Jasná volba: Miloš Zeman

Dnes od 14 hodin se otevřou po celé republice volební místnosti. Podruhé v historii České republiky si ve dvoukolovém systému zvolí hlavu státu sami občané. O přízeň se uchází devět kandidátů, přičemž o žádném z nich nemůžeme bez mrknutí oka říci, že by byl čistě levicový.

KSČM do voleb nevyslala stranického kandidáta. Existují na to různé názory. Od mnohých i kritické. Odpověď je ale podle mě velmi prostá. Kdyby před pěti lety šel do prvního kola čistě komunistický kandidát, odebral by hlasy Miloši Zemanovi a ten by se vůbec nedostal do kola druhého. A dnes by na Hradě seděl muž, který zpochybnil Benešovy dekrety. Klaněl by se Spojeným státům, Merkelové i landsmanšaftu a mezi nás by se bez ostychu vmísili sudeťáci, jimž by se vracel právem zabavený majetek.

Miloš Zeman, jehož zvolení na Hrad tomuto riziku zabránilo, kandiduje i letos a podle průzkumů i dle bookmakerů sázkových kanceláří bude favoritem. Řečí těchto nepřesně přesných čísel bude jeho hlavním soupeřem Jiří Drahoš. Člověk, který rád ohne hřbet před vším, co přichází z Bruselu či Berlína. A který, jak se vyjádřil, dovede pochopit i činy bratří Mašínů. Obhajuje-li někdo vrahy, neměl by cokoli dělat v jakékoli ústavní funkci, natož v té nejvyšší.

Ostatní kandidáti, v čele s Michalem Horáčkem či Mirkem Topolánkem, však nejsou o mnoho lepší. Jak jsem nedávno zaslechl od jednoho antizemanovce: »Když vidím tu sbírku, co se tlačí na Hrad, nezbývá mi nic jiného než zvolit Zemana.«

Zdánlivě to vypadá, že stávající prezident nebude mít konkurenci. Jenže – a to je právě to úskalí. Byli jsme toho svědky v minulosti u KSČM. Když měla strana vysoké volební preference v průzkumech, zůstali občané doma a řekli si: »Oni ty hlasy dostanou i bez nás.« A pak se všichni divili. Nechtěl bych se podobně divit v sobotu večer.

Každý hlas je potřeba. I třeba s ohledem na tu variantu, že by druhé kolo vůbec nemuselo proběhnout. Se vzpomínkou na to, jaká hysterie ho před pěti lety doprovázela, a s představou, jak pražská kavárna v příštích dvou týdnech spojí síly proti Zemanovi, i kdyby jeho protějškem byl sám ďábel, bych si to docela přál.

Prezidentem republiky by měl být někdo, kdo hájí zájmy České republiky. Kdo je vlastenec a nedovolí diktát zvenčí. Ať už v čemkoli. Kdo naslouchá občanům a jejich potřebám. Historicky třetí prezident samostatné České republiky o tom v uplynulých pěti letech, k všeobecnému kavárenskému prskání, opakovaně přesvědčoval. Rád bych proto sám za sebe vyzval čtenáře našeho deníku, aby dnes a zítra přišli do volebních místností a za plentou do obálky vložili volební lístek s číslem 7. Já tak, navzdory mnoha výhradám vůči osobě Miloše Zemana, určitě učiním…

Petr KOJZAR, generální ředitel Futura, a. s., a šéfredaktor Haló novin