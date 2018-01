FOTO - Pixabay

Sportu zdar a lednímu fotbalu zvlášť

Po mnoha letech zas jednou vyrážím na »velký« fotbal. Mám to nyní za mojí Slávkou trochu – přes 200 km, 500 Kč a den cesty – daleko. A tak vzpomínám na doby, kdy jsem do Edenu došel za pár minut, lístek stál pětikačku, hrálo se v létě, ve dne a mezi diváky se proplétali »eskamotéři« s teplými párky a studeným pivem.

Fuj! Zas vzpomínám na tu hnusnou totalitu. Dnes se může – musí – na fotbal i v prosinci či únoru, večer až v noci. Není proto divu, že již nikdo párky ani pivo neroznáší. Eskymáci a Laponci k nám zatím ještě nemigrují. Ovšem nyní by měl být kapitalismus: volné podnikání, nejen služby dřívější, ale i spousta dalších, včetně tehdy neznámých či zakázaných. Ty však vlastně jsou: bordely, volný prodej drog, zbraní, vysokoškolských diplomů, nájemní vymahači, ochranky… dost, jdu na fotbal!

A sem tady. Opravdu krásný fotbalový stadion, na kterém se fotbal hraje v prosinci a v únoru, aby zde mohly přes léto řádit různé kapely s tisícovkami fanoušků. Jo holt »nová doba«!

Tak a koupit lístek - to jediné je jako kdysi, jen nepatrně ani ne stonásobně dražší. Ale jak říkal nedávno v televizi sudetliebe Herman: reálné mzdy jsou proti době komunismu (kde a kdy to bylo?!?!) mnohem vyšší než tehdejší.

Já proto beru něco mezi 35 až 100 tisíci čistého. A skutečně beru! Jen těch 35 ve čtyřech výplatách a 100 tisíc… Při naprosto stejné práci – vedoucího malé prodejny – v roce 1988 i dnes. Tehdy 4000 Kčs čistého měsíčně, dnes 9650 Kč. V těch strašných dobách jsem na fotbálek, cestu vlakem, tramvají a metrem, pořádný oběd a další občerstvení na stadionu, makal celý den a dnes to zvládnu bez započítání jídla i pití už za dny dva!

Lístek mám, hurá na stadion. Pěkná blbost. Nejdřív prohlídka. Důkladnější než kdysi při návštěvě vystavených korunovačních klenotů nebo dnes před darováním krve. Ještě, že mne nevysvlékli až do trenek. Umrznout před takovým mačem, to by bylo kruté. Ale naštěstí mám sebou prozíravě termosku s horkým čajem.

No naštěstí… »Tak pane tohle né, to by nešlo. Ta lahev musí pryč!«

»Kam pryč? Je moje, mám v ní čaj na zahřátí v téhle arktické zimě. Klidně ochutnejte.«

»Ne, to prostě nejde. Na stadion nic takového nesmí! Támhle jsou koše!«

»To nemyslíte vážně?! Ta termoska stála skoro pět stovek. Můj celodenní plat!«

»To se máte, že pracujete jen dvě, tři hodiny denně. Ale jediný, jak vám můžu pomoct je, že si termosku nechám u sebe a vy si pro ni po zápase dojdete.«

»Pracuju denně sice osm až deset hodin, o víkendu méně, ale díky aspoň za to, že mi ji schováte. Ještě, že jsem ji těch 200 kiláků v pořádku dovez – aby mohla přečkat u vás.«

»To víte, nám neprojde dovnitř ani prskavčička!«

»Tak jo, budu sice skoro tři hodiny klepat kosu, ale aspoň v bezpečí, díky.«

»Nemáte zač. A mrznout nemusíte, prodávají tam kelímky čaje za 50 a grogu za 100 korun. A ve frontě nebudete stát dýl jak půl hodiny. No neuvidíte pak sice část utkání, ale zahřejete se.«

»Vzteky, že? To už jsem teď dost. Tak raději du.«

Než jsem našel svoje sedadlo a prodral se k němu přes napůl zmrzlé šťastlivce, kteří nemuseli před vchodem pobýt tak dlouho jako já, uteklo 10 minut první půle a Slavia prohrávala 0:1. Ještě, že jsem ten gól neviděl, navíc byl prý vlastní! Zato nešlo přehlédnout světlice a petardy od »nepřizpůsobivých«. Asi všichni pořadatelé nebyli tak důslední jak ten »můj«. Ale pár prskavek se při takovém množství lidí asi přeci jen uhlídat nedá. Aspoň už bude pokoj.

Byl. Asi půl hodiny, než Slavia otočila z 0:1 na 2:1. Pak začaly z kotle »baníkovců« létat světlice, dýmovnice a dělobuchy nejprve jednotlivě a pak po desítkách. Dohromady toho muselo být na menší náklaďák.

Utkání bylo jen na čtvrt hodiny přerušeno, a když si pak hráči navzájem oklepali rampouchy ze zmrzlého potu, hrálo se dál. Dál létala i pyrotechnika, ale už přeci jen v menším množství. Něco si přeci museli nechat i na závěr. Pár desítek či stovek kousků.

A pak byl naštěstí už konec, já ani po hodině »svého« pořadatele nenašel, ujel mi poslední noční vlak a domů jsem se dostal až druhý den ráno. Marodil jsem jen necelé tři týdny.

Ale aspoň byl čas brouzdat po internetu. A co nevidím:

Pořadatel z Edenu vyznamenán za záchranu dítěte

»Padesátiletý M. P. z Prahy přebral od činovníků Slavie čestné ocenění a věcný dar za záchranu devítiletého J. L. Chlapec silně prochladl během sledování posledního ligového utkání s Baníkem a jen rychlý zákrok našeho pořadatele mu zachránil zdraví a snad i život. Termoska s horkým čajem vykonala doslova zázrak a před příjezdem záchranářů již chlapec nabyl vědomí a měl obnoveny všechny důležité životní funkce…«

Příště, až zas pojedu na fotbal, třeba 10. ledna, s výkopem v jednu hodinu po půlnoci, vezmu s sebou jen ruksak petard, dělobuchů a světlic. Pak se dostanu na stadion bez zdržení včas, uvidím utkání celé a při ohňostroji se pořádně zahřeju. Ale hlavně se už nikdo nebude chlubit »mým peřím«!

Tento příběh je vymyšlený jen z necelé třetiny. Ty druhé dvě jsou bohužel naprostá pravda.

Ještě, že se to alespoň trochu kompenzuje a mistrovství světa v hokeji se hraje na jaře. Stejně bych však pro něj navrhoval přelom července a srpna a pokud možno hrát pod širým nebem a v pravé poledne. Nová doba chce přeci své!

Lubomír KOREC, Dětřichov u Mor. Třebové