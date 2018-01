Martin Kolomý i s velkou ztrátou na čelo patří k těm nejlepším pilotům kamionů na Dakaru 2018. FOTO - archiv

Kolomý dál ukazuje srdce a sílu svého kamionu

Martin Kolomý s kamionem Tatra obsadil druhé místo v 6. etapě Rallye Dakar. Martin Macík dojel pátý a v průběžném pořadí je čtvrtý. Na trati, která účastníky jubilejního 40. ročníku zavedla z Peru do Bolívie, byl nejrychlejší Argentinec Federico Villagra. V čele zůstal obhájce prvenství Eduard Nikolajev z Ruska.

Až do středy závodníci bojovali zejména s písečným a dunovým terénem, ve čtvrtek zavítali do hor. Trasu z Arequipy do La Pazu dlouhou 750 kilometrů tvořily vesměs vysokohorské cesty, na kterých byl i sníh.

»Byl to docela veliký teplotní šok, když skoro ze třiceti stupňů jsme se dostali v těch nejvyšších bodech téměř pod bod mrazu. Trochu jsme ztratili výkon na motoru, ale to je v této nadmořské výšce běžné, nebylo to nic zásadního,« uvedl Kolomý, který na Villagru ztratil 2:46 minuty.

S výsledkem etapy před dnem volna byl spokojený i Macík, který byl jen o něco pomalejší. Od prvního místa, jenž přitom na úvodních kontrolních bodech držel, jej dělily čtyři minuty.

»Jelo se nádherně. Od dun si rádi zase na čas odpočineme. Zjistili jsme, že Franta i ve vyšších nadmořských výškách šlape krásně. Profofrovali jsme kolem pár soupeřů a část etapy i vyhráli,« uvedl Macík. »Už jsme na hlíně, chvílemi prší, což je veselejší. Driftovačky, úzké cestičky, blátíčko, to máme rádi, to je naše úchylka, tak trénujeme v Sedlčanech celý rok,«doplnil jej navigátor František Tomášek.

Výsledky 6. etapy Rallye Dakar Arequipa - La Paz

(motocykly 750 km celkově/194 km rychlostní zkouška, automobily a kamiony 750 km/313 km):

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) 2:53:30, 2. Peterhansel, Cottret (Fr./Peugeot) -4:06, 3. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -5:05, ...9. Prokop, Tománek -12:31, 22. Vaculík, Plechatý -37:57, 34. Ouředníček, Křípal (všichni Ford) -51:46.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel 16:25:02, 2. Sainz -27:10, 3. Ten Brinke, Périn (Niz., Fr./Toyota) -1:20:41, ...7. Prokop -2:25:52, 31. Vaculík -12:04:52, 41. Ouředníček -24:02:49.

Motocykly: 1. Meo (Fr./KTM) 1:54:10, 2. Benavides (Arg./Honda), 3. Price (Austr./KTM) oba -30, ...29. Engel (KTM) -11:39, 42. Brabec (Husqvarna) -19:16, 51. Pabiška (KTM) -23:34, 62. Vlček (Husqvarna) -33:55, 82. Veselý (KTM) -49:11, 86. Novotná (Husqvarna) -55:02.

Průběžné pořadí: 1. Benavides 16:33:20, 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) -1:57, 3. Walkner (Rak./KTM) -3:50, ...32. Engel -2:46:27, 53. Brabec -5:00:03, 57. Pabiška -5:29:25, 60. Vlček -6:40:52, 81. Veselý -10:36:38, 86. Novotná -12:37:19.

Čtyřkolky: 1. González Ferioli (Arg./Yamaha) 2:29:06, ...13. Macháček -11:09, 20. Tůma -22:10, 33. Roučková (všichni Yamaha) -47:16.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 19:47:09, ...20. Tůma -6:37:22, 22. Macháček -7:03:15, 38. Roučková -28:36:36.

Kamiony: 1. Villagra (Arg./Iveco) 3:22:23, 2. Kolomý (Tatra) -2:46, 3. Van Genugten (Niz./Iveco) 2:58, ...5. Macík (Liaz) -4:03, 15. Šoltys (Tatra) -34:23.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 19:27:27, 2. Villagra -52:40, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -2:24:42, 4. Macík, 12. Šoltys -5:44:36, 14. Kolomý -8:35:03.

(čtk)