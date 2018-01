FOTO - Pixabay

Izrael se utápí ve spleti lží

Dvě české turistky, které se podle úterní zprávy izraelského listu Maariv dostaly do problémů v jedné palestinské vesnici, nezachraňovala izraelská dopravní policie před palestinskými chlapci házejícími kameny, protože incident propukl až poté, co strážníci na místo přijeli. V rozhovoru s ČTK to ve čtvrtek řekla jedna z účastnic incidentu.

List Maariv v úterý napsal, že dvě Češky, které zabloudily do arabské vesnice Takua na Západním břehu Jordánu při cestě k Mrtvému moři, musela před palestinskými »výtržníky« zachránit izraelská policie. Palestinci podle listu házeli na auto turistek kameny a policie je musela rozehnat střelbou do vzduchu.

Česká turistka ale sled událostí, jak je podal izraelský list, označila za nepřesný, stejně jako další faktické údaje. Se svou známou se k arabské vesnici nevydala omylem, ale záměrně, jelikož v oblasti již dříve bez problémů cestovala a šlo o nejkratší cestu.

Izraelská dopravní policie je zastavila asi 80 metrů za odbočkou k vesnici a doporučila jim jet jinudy s tím, že by to tam pro ně mohlo být nebezpečné, jelikož mají izraelskou SPZ, řekla dále česká turistka. Ženy souhlasily a spolu s policií vyjely zpět k hlavní silnici. Teprve v tu chvíli se podle Češky začala sbíhat skupina asi deseti palestinských chlapců a směrem k vozům přiletěly dva kameny, přičemž jeden nepatrně škrábl kufr auta turistek. Strážníci pak vystoupili z vozu a vypálili několik ran do vzduchu, čímž chlapce rozehnali.

Na hlavní silnici policisté nejprve turistky nechali odjet, když však odbočily směrem k palestinskému území, opět je zastavili. »Začali nás vyslýchat se slovy, že jsme určitě špionky nebo novinářky. Ptali se, kam jedeme a proč chceme na palestinské území. Teprve pak po nás začali chtít pasy a začali nás vyslýchat. Přišli vojáci, začali s námi sepisovat protokol a nutili nás, abychom s nimi šly na policii a všechno ohlásily,« uzavřela Češka popis diktátorského chování okupantů.

Izraelský zpravodajský server Jerusalem Online na internetu zveřejnil video z vozu izraelských policistů. Ze snímku je patrné, že policie k turistkám přijela ještě před vesnicí a v okolí žádní výtržníci nejsou. Záběr krátce na to končí. To však izraelské propagandě nebránilo v tom situace zneužít ve svůj prospěch! A není to ani zdaleka jediný případ.

Faleš amerického velvyslance

Palestinská vláda ve středu kritizovala amerického velvyslance v Izraeli za výroky o úterním útoku, při němž na Západním břehu Jordánu střelci zabili izraelského osadníka. Velvyslanec David Friedman ve středu na Twitteru potrumpovsku napsal, že palestinský Hamás vrahy chválí a samospráva posílá peníze útočníkům. Kontroverzní izraelský premiér Benjamin Netanjahu pochopitelně ocenil Friedmanovu lež jako »přímočarou pravdu« a podporu útoku lživě přisoudil Abbásově vládě Fatahu.

Pětatřicetiletého Izraelce v úterý z auta zastřelili útočníci, kteří zatím nebyli dopadeni. »Palestinští teroristé chladnokrevně zastřelili Izraelce, otce šesti dětí. Hamás pěje chválu na vrahy a zákony palestinské samosprávy umožní finančně pomoci útočníkům. Není už třeba pátrat po tom, proč zde nevládne mír,« překroutil účelově příčiny a následek přetrvávajícího konfliktu ve své lži americký diplomat.

Útok přitom ocenilo pouze vojenské křídlo Hamásu. Izraelské ministerstvo obrany pak zveřejnilo statistiku, podle níž palestinská samospráva vloni zaplatila rodinám uvězněných palestinských útočníků 1,2 miliardy šekelů (7,7 miliard Kč), což je sedm procent ročního rozpočtu. Samospráva toto opatření hájí tím, že rodiny potřebují pomoc, protože přišly o živitele. Její ministerstvo zahraničí také upozornilo na Friedmanovo tendenční mlčení k případu nedávné vraždy invalidního Palestince izraelskými okupanty na hranici pásma Gazy. Mimochodem, zabili okupanti další dva Palestince...

Izraelská armáda ve středu vyslala vojáky k palestinskému Nábulusu, u nějž byl osadník zastřelen. Kolem města byly postaveny hlídky a lidé byli kontrolováni při vjezdu i výjezdu z města, takže se tvořily dlouhé kolony.

Na pohřeb osadníka přišlo několik set lidí. Konal se v osadě Havat Gilad, odkud muž pocházel. Jde o sídliště, které je nelegální nejenom z hlediska mezinárodního práva, ale také izraelského... Lze tudíž s jistotou tvrdit, že kdyby neexistovalo, otec šesti dětí by dodnes žil.

Další provokace

Leč Izrael ve svých protimírových provokacích pokračuje. Vydal totiž konečná povolení pro výstavbu 352 bytů pro židovské osadníky na palestinském Západním břehu Jordánu. Plánovací výbor také povolil, aby pokračovala příprava výstavby dalších 770 bytů, ale ty ještě budou muset projít dalším schvalováním. Informovalo o tom izraelské Hnutí za okamžitý mír, které výstavbu nelegálních osad neschvaluje.

Palestinský poslanec Mustafá Barghútí k tomu řekl, že »to, co Izrael dělá, je dobře naplánovaná činnost, která má zmařit možnost vzniku Palestiny«.

Osady jsou z pohledu mezinárodního práva nelegální a komplikovaly minulá kola mírových rozhovorů. Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu a v Pásmu Gazy, avšak množství roztroušených osad zabraňuje vzniku územně celistvého státu.

Izrael tvrdí, že osidluje historická území, kde Židé vždy žili. O Palestině se musí podle něj rozhodnout v mírových jednáních, jež Izrael nyní podmiňuje požadavkem, aby Palestinci uznali Izrael jako židovský stát. Více než pětinu obyvatel téměř devítimilionového Izraele tvoří ovšem nyní Arabové, takže o čistě židovský stát rozhodně nejde!

Roman JANOUCH