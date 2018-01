Lesní tendr 2018+ už je v konečné fázi

Podpisem posledních dvou smluv uzavřel v tomto týdnu státní podnik Lesy České republiky třímiliardový lesnický tendr 2018+. Z 52 územních jednotek bylo podepsáno 46. Na šesti jednotkách podnik soutěže zrušil. Nejvíce smluv, devět, podepsala Lesní společnost Ledeč nad Sázavou.

Informovala o tom mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Odhadovaná hodnota tendru 2018+ byla 2,8 miliardy korun, objem dřeva určeného k těžbě byl 5,1 milionu metrů krychlových. Tendr se týkal prací na zhruba pětině území LČR, a to v letech 2018 až 2022. Hodnotilo se 196 nabídek podaných 31 společnostmi. Hlavním kritériem byla cena.

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou získala šest smluv na takzvaných komplexních jednotkách, kde se dělá těžba, pěstební činnost i prodej dřeva. Dvě smlouvy má firma na jednotkách s pěstební činností a jednu na jednotce s těžbou a prodejem dřeva. »Firma bude v dalších pěti letech provádět lesnické práce na 46 215 hektarech lesa s předpokladem roční těžby ve výši 176 498 metrů krychlových dřeva,« uvedla Jouklová. Celkový roční objem těžby u Lesů ČR je asi osm milionů metrů krychlových dřeva.

Tři soutěže podnik zrušil proto, že obdržel jen jednu nabídku. U zbývajících tří nebyl spokojený s nabídnutou cenou. »Tři z těchto zakázek jsme zařadili do dalšího tendru Březen 2018+. Nabídky jsme otevřeli 5. ledna. Předpokládám, že zbývající tři zakázky vyhlásíme do poloviny ledna,« uvedl obchodní ředitel LČR Radovan Srba. Do vyhodnocení nových soutěží a uzavření smluv práce v lese stát nebudou, na dotčených jednotkách budou LČR nakupovat lesnické služby prostřednictvím dynamického nákupního systému a těžbu dříví budou zadávat aukcemi.

V pátek 5. ledna otevřené obálky s nabídkami se týkají náhradních tendrů na jednotkách, na nichž lesnické firmy předčasně vypověděly smlouvy ztrátové v důsledku lesních kalamit. V náhradním tendru Březen 2018+ je v nabídce 109 zakázek na lesní práce v celkovém odhadovaném objemu 3,9 miliardy korun. Souhrnný objem dřeva k těžbě je asi 8,7 milionu metrů krychlových.

Vítězem tendru Březen 2018+ je podle předběžných výsledků firma Uniles ze skupiny Agrofert, která v tendru podala nejlepší cenovou nabídku na 25 jednotkách. Má tak šanci získat nejvíce kontraktů. Do tendrů dalo nabídky 38 firem. Za firmou Uniles se umístily shodně s 11 nejlepšími nabídkami firmy Kloboucká lesní a Jihozápadní dřevařská. Na dalších místech skončily firmy ACLESIA s devíti jednotkami, skupina Petra s osmi a firma Stora Enso Wood Products Ždírec se šesti jednotkami.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Jiří ZIKMUND