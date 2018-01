Ilustrační FOTO - Pixabay

Budeme zemí plechovkového piva?

Výstav piva pro tuzemský trh se loni za první tři čtvrtletí snížil meziročně o 1,2 procenta, sdělili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. Výsledky za celý rok sdělí svaz až v dubnu.

Již dříve svaz uvedl, že za samotné září klesly prodeje piva v tuzemských restauracích a hospodách meziročně téměř o čtvrtinu, produkce pak o 16 %.

Podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové by si pivovarníci přáli zmírnění protikuřáckého zákona. »Z národa s tradiční hospodskou pivní kulturou se stáváme spíše zemí plechovkového piva, které meziročně vzrostlo o téměř 46 %,« uvedla v té souvislosti Ferencová. I tak se ale podle ní piva do plechu zatím vyrobí zhruba devět procent z celkové produkce.

»Z pohledu pivovarů očekáváme, že výstav piv bude obdobný jako v loňském roce. Pokračovat bude boom minipivovarů, ty ale nepřesáhnou tříprocentní podíl na výstavu piv. Aktuálně tvoří zhruba dvě procenta a zbylých 98 % produkce piva náleží velkým pivovarům. I přesto, že rádi zkoušíme nové chutě, řada Čechů vnímá tradiční český ležák jako nejlepší a rádi se k němu vrací, i proto odhadujeme, že zájem o něj poroste,« řekla Ferencová. Podle ní bude také letos stoupat obliba nealkoholického piva, jehož spotřeba dlouhodobě roste.

»Ze statistik je patrné, že spotřeba na hlavu v ČR stagnuje a vzhledem ke změně životního stylu se dá předpokládat, že stejně jako v řadě dalších evropských zemí bude klesat. To znamená, že pro výrobce piva je jediná cesta zvyšovat podíl piva na export,« dodala.

Předloni spotřeba piva v ČR stagnovala na 143 litrech na hlavu a jeho export do zahraničí meziročně vzrostl o 4,5 %. Loňská výroba českých pivovarů byla rekordní, meziročně stoupla o 1,9 % na 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Z hlediska exportu se nejvíce piva vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo EU do Ruska, Koreje a USA.

(ici)