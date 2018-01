Čínský prezident Si Ťin-pching, je zároveň i vrchním velitelem čínské armády, jejíž prestiž v posledních letech výrazně zvýšily operace na záchranu čínských dělníků pracujících v zahraničí z válečných konfliktů. Nová politika Číny je spojena i s Hedvábnou stezkou.

Akční trhák připomenul změnu akcentů

Čínský voják se přesouvá do nejmenované africké země, v níž zuří občanská válka.

Byl vyslán sám, má dvě motivace. Jednou je záchrana čínských dělníků, kteří v zemi uskutečňovali investiční projekt, druhou snaha najít vrahy své nevěsty. Obojí se mu podaří. Taková je kostra děje nového čínského hraného filmu »Válka vlků 2«, kterého si národní kinematografie považuje tak, že jej navrhla na americkou cenu Oscar za nejlepší zahraniční film. Měla pro to důvod, akční trhák se loni stal nejúspěšnějším čínským filmem všech dob, zaznamenal nejvyšší návštěvnost.

Mezi důvody, proč tak zajímal diváky, vidí čínský internetový portál The Global Times růst vlastenectví ve společnosti. Připomíná například scénu z filmu, v níž bojová loď Čínské lidové osvoboditelské armády zachraňuje čínské dělníky z nejmenované země, kde vypukla válka. Každý Číňan ví, že takové záchranné operace se skutečně odehrály, v roce 2011 v Libyi a v Jemenu pak v roce 2015. Tam se dokonce na záchraně Číňanů podílela výsadková jednotka. Obě operace skončily úspěšně a podstatně zvýšily prestiž armády. Oslavovaný film vlastně zobrazil novou politiku, která je spojena s projektem zvaným Hedvábná stezka, uvedl The Global Times, anglicky psaný vládní web.

První základna

Teng Siao-pching vždy v zahraniční politice razil zásadu - »neupozorňovat na sebe, pracovat stranou pozornosti«. To už podle všeho nejde. Hedvábná stezka má mnoho rozměrů, hlavně politický, obchodní a investiční, ale do popředí se dostává i rozměr bezpečnostní. Jde o tak velké investice, že musejí být chráněny. Proto byla loni zřízena první čínská vojenská základna v zahraničí. Za dva roky byla vybudována v Džibutsku, malé africké zemi se strategickou polohou při průlivu Bab-al-Mandab u styku Rudého moře a Adenského zálivu. Událost vyvolala v srpnu značnou pozornost, většina západních médií psala o »čínské hrozbě«, ovšem opomněla sdělit, že v Džibutsku už dřív postavily vojenské základny USA, Francie, Japonsko, Itálie, Španělsko a Německo. Všechny státy stavbu základen zdůvodnily rozmáhajícím se pirátstvím v regionu. Pirátství »vyšumělo«, základny zůstaly. Podle expertů budou brzy následovat další čínské základny kolem mořské části Hedvábné stezky. Nejprve v Pákistánu, kde má Čína na 43 let pronajatu část přístavu Gvadar o výměře 152 hektarů. Přístav bude hlídat čínské námořnictvo.

Soukromé armády

Podle The Gloval Times se stále více prosazují i čínské soukromé bezpečnostní firmy. Loni dokonce založily svou asociaci, která sdružuje kolem 50 firem.

Některé už se zapsaly i do povědomí veřejnosti. Třeba firma DeWe Security, které se podařilo loni zachránit 3000 čínských dělníků v Jižním Súdánu. Číňané se tam ocitli přímo ve frontovém pásmu náhle vzplanuvší občanské války. Pracovníci agentury přitom neměli zbraně, čínské zákonodárství zakazuje v zahraničí používat či vůbec mít zbraň.

Jednalo se o extrémní příklad, obvykle soukromé firmy hlídají čínské investice, například v Iráku těžbu ropy kontrolovanou čínskými těžaři. Tam hlídají objekty zevnitř, na vnější ostrahu, kde jsou zbraně třeba, si najímají místní agentury. Už se rojí informace, že příslušný čínský zákon bude změněn. Když pro nic jiného, tak kvůli ceně ochrany. Zahraniční bývá hodně drahá. Počet objektů na Hedvábné stezce, které je třeba chránit, roste a v budoucnu bude růst ještě rychleji. I proto se předpokládá, že čínských soukromých bezpečnostních firem bude přibývat a po získání potřebných zkušeností začnou mít zájem nejen o práci u čínských firem.

