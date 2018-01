Ilustrační FOTO - Pixabay

Corbynova podmínka

Farář z jihoanglického hrabství Kent měl už plné zuby nedochvilnosti párů, které chtěly uzavřít sňatek v jeho kostele. Rozhodl se proto, že bude opozdilcům dávat pokutu, informoval britský list The Times: kdo přijde na vlastní svatbu vlastní vinou pozdě, zaplatí 100 liber (asi 2900 korun).

»Obávali jsme se, že by se to mohlo stát běžnou praxí,« uvedl John Corbyn, farář kostelů v Bearstedu a v Thurnhamu v jihovýchodní Anglii, s odkazem na nedochvilnost některých svatebčanů.

Každý pár, který si přeje uzavřít sňatek v jeho kostelech, musí složit zálohu ve výši sta liber. Pokud se svatba uskuteční podle plánu, částku novomanželům po obřadu vydá spolu s oddacím listem. Pokud zdržení způsobí události, kterým nemohli předejít, například zácpa na dálnici, vrátí jim peníze též. Pokud se ženich s nevěstou ale opozdí o více než deset minut a farář usoudí, že zdržení mohli zabránit, rozdělí zálohu mezi varhaníka, zvoníka, kostelníka a chóristy, kteří museli zbytečně čekat.

Není to však farářův nápad. Corbyn se inspiroval v daleké Africe – v katedrále svatého Pavla v ugandské metropoli Kampale. Zavést pokuty se nekompromisně rozhodl poté, co před nějakou dobou začaly se zpožděním dvě svatby v řadě. »Dvě svatby se konaly až o dvacet pět minut později, bez vysvětlení nebo omluvy,« sdělil farář listu The Times. Po zavedení pokut se ovšem podle faráře Corbyna dostavil požadovaný efekt a svatebčané jezdí včas.

(čtk)