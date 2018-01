Nespravedlnost kdekoli je nespravedlností všude

Odpor vůči soustavné represivní praxi izraelských ozbrojených sil namířené proti palestinským dětem a mladistvým vyjádřili účastníci čtvrteční podvečerní demonstrace v Praze na Staroměstském náměstí. Pořadatelem byla Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Iniciativa demonstrací poukázala na to, že izraelské okupační síly se dopouštějí na palestinských dětech dlouhodobého bezprecedentního násilí, které vede často k jejich usmrcení, těžkému zranění s doživotními následky a traumatům. Jen v letech 2000-2017 izraelské síly zabily na 3000 palestinských dětí, jak organizace uvádí. »Často si kladu otázku, proč je taková míra násilí v národě, který si prošel holokaustem,« zamyslela se jedna z pořadatelek Jana Ridvanová. Odborníci prý dokládají vysoký stupeň nenávisti vůči palestinským dětem i mezi dětmi na izraelských školách. Přitom i mnozí přeživší holokaustu upozorňují na nezdravé projevy izraelské společnosti, která tenduje silně doprava. V izraelských věznicích je každoročně vězněno průměrně 700 palestinských dětí (dopustily se třeba jen házení kamenů), které jsou vystavovány různým druhům mučení. »Podle mezinárodního práva má každý okupovaný národ právo se bránit,« zdůraznila Ridvanová.

Osvoboďte Ahed Taminiovou!

Publicistka a knihovnice Markéta Hrbková promluvila k aktuálnímu incidentu. V prosinci byl při izraelské razii v palestinské vesnici Deir Nitham na okupovaném Západním břehu zastřelen ranou do hlavy 16letý Musaba al-Tamini, poté byli postřeleni další dva chlapci z této rodiny. Jejich 16letá sestřenice Ahed Taminiová byla odvlečena k vojenskému soudu, neboť izraelské vojáky inzultovala. »Je mi smutno, že se Izrael tak chová. Tamní vojáci se vyžívají na puberťácích, to je zrůdnost!« neskrývala rozhořčení Hrbková, která je Židovkou a dcerou jednoho z dětí Nicholase Wintona. Vyzvala k celosvětovému protestu vedoucímu k osvobození této dívky.

Mítinku zaslal svou zdravici někdejší předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan, který se ze zdravotních důvodu nemohl zúčastnit. »Pokud si na takové hrůzy, které se dějí na okupovaných územích, zvykneme, tak zradíme úsilí o respektování základních lidských práv, a to je především právo na život. Je třeba zastavit zabíjení civilistů, dětí a žen především!« Kavan též kritizoval nadstandardní vztah, který vykazovala česká vláda vůči Izraeli. Je rád, že premiér Andrej Babiš odmítl následovat amerického prezidenta Trumpa s přesunem velvyslanectví do Jeruzaléma, když východní část tohoto města by měla být palestinským hlavním městem a západní izraelským – za dohledu mezinárodních sil. Situace na palestinských okupovaných územích Kavanovi připomíná jihoafrický apartheid.

Ještě ostřejší byl odborník na regionální rozvoj Tomáš Tožička. Praxe zavírání dětí a mládeže do vězení a padesátiletá okupace řadí Izrael »k nejkrvavějším režimům světa« uplatňujícím státní terorismus. »Nespravedlnost kdekoli znamená nespravedlnost všude,« zopakoval Tožička citát Martina Luthera Kinga.

Izrael porušuje Úmluvu o právech dítěte a mezinárodní organizace Human Rights Watch ho obvinila ze surového zatýkání a donucování dětí podepisovat pod výhružkami a bitím při výsleších výpovědi v hebrejštině, které nerozumějí.

Pražský mítink krátce na začátku narušil hlasitým projevem příznivec Státu Izrael.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ