FOTO - Pixabay

Češi vybírají prezidenta

Občané ČR začali v pátek vybírat prezidenta. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, výsledky by měly být známy okolo 18 hodin. Volby bohužel narušil nechutný incident, když byl Miloš zeman napaden ve volební místnosti aktivistkou.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip přišel volit krátce po otevření volebních místností. Tradičně volil v Českých Budějovicích. Novinářům řekl, že volil Miloše Zemana. Dodal, že současný prezident nejvíce vyhovuje podmínkám KSČM. Filip též uvedl, že jej zděsilo chování ostatních kandidátů, protože v některých případech ani nevěděli, jaké pravomoci prezident vůbec má. »Ukázalo se to například ve čtvrteční televizní debatě, kdy prezidentští kandidáti slibovali ovlivnit věci, na které vliv mít nemohou. Netušili například, že přestože je prezident součástí výkonné moci, tak nemůže sám o své vůli navrhnout zákon,« podivil se Filip nad ambicemi politických amatérů, kterých se do letošních voleb přihrnul celý zástup.

Miloš Zeman byl pro Filipa jasnou volbou, ačkoli to s ním někdy není jednoduché. »Pravda, několikrát nás, sněmovní politiky, napínal na skřipec, ale to je jeho povinností,« řekl Filip. Nicméně dodal, že stále není velkým příznivcem přímé volby. »Česká republika je typická parlamentní demokracie. A přímá volba posouvá náš ústavní systém do poloprezidentského systému,« upozornil Filip. Podle něj se však v nejbližší době systém volby nezmění, neboť strana, která by přímou volbu občanům nyní chtěla vzít, by se stala rychle nepopulární.

Bezprecedentní incident se odehrál ve volební místnosti na pražských Lužinách, kam přišel odvolit Miloš Zeman. Ten byl napaden polonahou feministickou aktivistkou. Žena se před příchodem prezidenta ukrývala mezi čekajícími novináři. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman před volební komisí legitimovat, si sundala košili, odhalila prsa a s výkřiky se na něj vrhla. Proti ženě zakročila ochranka, zjevně otřesený Zeman z místnosti na doporučení ochranné služby odešel. Po několika minutách se však vrátil a odvolil. Nakonec reagoval svým pověstným humorem, když uvedl, že je útokem poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která nedávno napadla také papeže.

Volba je druhou přímou volbu prezidenta v historii republiky. Tak jako před pěti lety si lidé mohou vybírat hlavu státu z devíti kandidátů. Letos ale mandát jeden z nich - Miloš Zeman - obhajuje. Lidé by mohli vybrat hlavu státu už v nynějším prvním kole voleb, pokud některý z kandidátů od nich dostane nadpoloviční většinu hlasů. V opačném případě rozhodnou podobně jako při senátních volbách o tom, kteří dva adepti se střetnou za dva týdny ve volebním finále. Vítěz se 8. března na pět let ujme prezidentské funkce.

Zemanovi se postavilo osm protivníků - bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, někdejší premiér Mirek Topolánek, textař a podnikatel Michal Horáček, diplomat Pavel Fischer, lékař Marek Hilšer, podnikatel Vratislav Kulhánek, vydavatel a producent Petr Hannig a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Zemana podpořila řada politiků KSČM, SPD a ANO, podporuje ho také jeho domovská SPO a někteří staří spojenci z ČSSD, jako třeba Jiří Zimola. Mirka Topolánka podpořila ODS, byť poněkud vlažně. Podpořil ho též Miroslav Kalousek, velkorysou kampaň mu umožnil vést především miliardář Daniel Křetínský. Drahošovi dal nejvíce peněz podnikatel Dalibor Dědek, majitel firmy Jablotron. Drahoše podpořila KDU-ČSL, STAN, Jiří Dienstbier z ČSSD a značná část TOP 09. Její čestný předseda Karel Schwarzenberg si ovšem našel jiného favorita – Pavla Fischera. Vratislav Kulhánek je kandidátem ODA, kteroužto starou politickou značku před časem odkoupil podnikatel Pavel Sehnal, který Kulhánkovi také zaplatil největší část kampaně. Hynek je kandidátem strany Realisté, Hannig strany Rozumní. Hilšer zvítězil ve vnitrostranické anketě Pirátů, oficiální podporu mu ale nedali.

Kampaň letos překvapila nudou a bezzubostí. Přispěl k tomu i Miloš Zeman, který se rozhodl nechodit do předvolebních diskusí, a tím jim odňal atraktivitu. Každý z kandidátů mohl vložit do kampaně před prvním volebním kolem nejvýše 40 milionů korun, z prezidentských adeptů se k horní hranici této sumy blížili podle přehledu transparentních účtů pouze Horáček a Drahoš. Kandidáti nebudou moci očekávat žádný příspěvek od státu na volební náklady. Budou muset naopak své výdaje vyúčtovat Úřadu pro dohled nad hospodařením stran, který je za případné překročení limitu může sankcionovat.

Češi volbou ovlivní především to, v čích rukou bude jmenování vlády, vedení ČNB a soudců a kdo získá právo vetovat přijímané zákony, udělovat milosti a reprezentovat ČR při vrcholných jednáních. Prezidenta čeká plat čtvrt milionu korun měsíčně, využívání prezidentského sídla včetně zámku v Lánech nebo zřízení a užívání dvou telefonních stanic, jak praví zákon.

V zahraničí zatím české prezidentské volby nebudí velkou pozornost, s podivuhodnou výjimkou sousedního Německa. Německá média nezvykle intenzivně a tvrdě útočí na Miloše Zemana. List Tagesspiegel ho označil za hulváta a egomaniaka. »Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den - pro Česko a pro Evropu,« napsal bez skrupulí Süddeutsche Zeitung. Magazín Spiegel označil volbu Zemana »za nejhorší možnou«. To ukazuje, jak moc se jisté kruhy na západě Zemanova vítězství obávají.

(ste)