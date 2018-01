Téma pro Jakuba Jandu

Co by to bylo za volby neprovázené strašením hackerskými útoky. A je to tady zase. Kupříkladu ve čtvrtek se jako dobře sehrané herecké duo představili rozhlasový moderátor Libor Dvořák a pověstný Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty (nikoli poslanec a bývalý skokan na lyžích stejného jména). Prezidentské volby, jejichž první kolo dnes vrcholí, mají být ovlivněny těmito zásahy zvenčí, či čertvíodkud. Bezpečnostní experti z USA a západní Evropy prý varují před rostoucím ohrožením voleb ze strany ruských dezinformačních kampaní, a to je právě Jandovo, ale i Dvořákovo oblíbené téma. A protože, jak míní pan Dvořák, se hackerský útok SKUTEČNĚ nedá vyloučit (důraz na tomto slově byl velmi slyšitelný), tým odborníků z českého Úřadu pro kybernetickou bezpečnost bude i tyto volby v pohotovosti. Nechť tedy dělají svou práci, za to je jako daňoví poplatníci platíme.

Aby Janda snesl aspoň nějaký důkaz k této do úmoru omílané tezi, uvedl, že u nás probíhají kampaně zaměřené proti vyzyvatelům Miloše Zemana. Hm, to je asi před volbami dost normální, nebo ne? Stejně tak probíhají kampaně proti stávajímu prezidentovi.

Zachovejme proto chladnou hlavu a volme tak, jak si myslíme, že je nejlepší pro nás a tuto zemi. Ještě dnes je k tomu do 14 hodin příležitost. Nevěřme, co nám bulíkují podobní »dborníci«. Někteří z nich si na tom založili slušnou živnost, která jim sype. Jestliže západní experti a jejich tuzemští pomocníci varují před ohrožením českých voleb, já varuji před šířením poplašné zprávy.

Bylo by hezké, kdyby se oba pánové, vzájemně se v pořadu žoviálně oslovující křestními jmény, vrátili k tomu, co jim jde rozhodně lépe. Libor Dvořák je dobrý překladatel a Jakub Janda? Bez komentáře...

Monika HOŘENÍ