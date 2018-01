Jednosměrný tlak médií

Tlak mainstreamových médií, především těch televizních, je nesmírný. Ze všech stran útočí na voliče, aby mu znechutili Miloše Zemana a vsugerovali pozitivní profil některého z jeho protikandidátů. Také protikandidáti se činí. Představují své týmy, které jim prý budou radit, až převezmou funkci prezidenta. Pochopitelně i tady musí zaznít známá a populární jména, protože když si kandidát vybral takové lidi, musí nutně sám být významný, i když dodnes o jeho významnosti se vědělo málo.

Naproti tomu Miloš Zeman je neustále ponižován a lidé kolem něj snad dokonce, alespoň podle těchto médií, vůbec nevýznamní. Nevím, kdo skutečně platí Českou televizi, nás, kteří dávají povinně svých několik desítek korun na její činnost, vyjímám. My totiž tomuto médiu nevelíme. A členové tzv. Rady České televize jsou jen zástěrkou zakrývající skutečného velitele. Nepochybuji o tom, že kdyby televizní pracovníci měli takovou možnost, tak by nám do mozků našroubovali čip, který by nám napříště vsugerovával jen jejich myšlenky, což z hlediska vynaložení jejich dosavadní přesvědčovací práce by bylo pro ně jednodušší. Byl by to ovšem řetěz. Od redaktorů a moderátorů by nitky pak táhly k vyšším vedoucím a od něj ke skutečnému veliteli. Vznikla by tak nová »planeta opic«, kde názor někoho jiného by neměl místo. Nyní všechno musí vypadat, jako když se myšlenky rodí v hlavách redaktorů. Kdybychom to odhalili, pak by se mohlo stát, že bychom přestali platit svůj povinný »desátek« a nebyly by peníze nejen pro režimu vstřícné herce či režiséry, ale ani pro redaktory samotné.

Ne, nechci spekulovat. Život není jednoduchý. A když jde o prvního muže ve státě, střet přitvrzuje. Jde totiž o to, zda onen první muž se bude plně podřizovat Bruselu a bude se cítit euroobčanem, Evropanem, jak se eufemisticky takový postoj nazývá, anebo bude Čechem se vším všudy, kdo za každých okolností bude hájit české zájmy. Osobně jsem pro toho druhého. Ale chápu, že někteří lidé stále chtějí být podřízení, že neumí už samostatně myslit. Není to naše národní vada, i když by z této vady mnozí chtěli takovou vadu vytvořit. Věřím, že se jim to nepovede. Proto, ačkoli mám nemálo výhrad k Miloši Zemanovi, pokládám ho za jediného z nabídky, která nám byla předložena, pro nějž mohu zvednout ruku a dát mu svůj hlas. Nechci totiž, aby krok za krokem má vlast ztrácela svou suverenitu a hrbila záda před někým, kdo neumí ochránit ani sám sebe a kdo namísto skutečného rozhodování nám bude vnucovat takové nesmysly, jako je »správné« nazývání rumu, másla či malinovky.

Milan ŠPÁS