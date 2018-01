Ilustrační FOTO - Haló noviny

Německé strany se předběžně dohodly

Hlavy CDU, CSU a SPD potvrdily dohodu, k níž došli vyjednávači v rámci sondovacích rozhovorů o nové německé vládě.

Kancléřka Angela Merkelová (CDU) i předsedové CSU a SPD Horst Seehofer a Martin Schulz svým stranám doporučí zahájení koaličních rozhovorů. Všichni tři politici viditelně unavení celonočním jednáním si na dopolední tiskové konferenci v Berlíně pochvalovali atmosféru vyjednávání, na jehož závěr schválili 28stránkový dokument.

Jednou z politicky nejsložitějších otázek byla oblast migrační a azylové politiky. Nakonec se politici stran dosavadní velké koalice dohodli na tom, že bude i nadále omezeno slučování rodin běženců, kteří nemají status uprchlíka. Měsíčně by jejich příbuzných do budoucna nemělo přicházet více než 1000. Celkový počet běženců by zase ročně neměl překročit 180 000 až 220 000.

Sociální demokraté původně chtěli slučování rodin běženců s takzvanou doplňkovou ochranou, které je od března 2016 pozastavené, znovu povolit bez omezení, CDU a zejména CSU byly ale proti. Nakonec vyjednávači našli kompromis, o kterém by mělo být možné přesvědčit i další straníky.

Pokud jde o vnitřní bezpečnost, počítají strany s navýšením počtu policistů na celostátní i zemské úrovni o 15 000. Chtějí také najít způsoby, jak pomoci často přetíženým soudům.

Shodu se podařilo najít i v daňové oblasti, která byla jedním z nejvíce problematických témat. Sociálním demokratům se zde nakonec nepodařilo prosadit požadavek zvýšení daní bohatým. Zvyšovat se nebudou žádné daně. Finančně si polepší rodiny s dětmi, kterým mají stoupnout přídavky na děti. Zadarmo mají být do budoucna školky. Větší investice mají jít do školství a pečovatelství, výše důchodů v poměru k průměrnému platu má zůstat stabilní.

Závěry rozhovorů schválili vyjednávači trojice stran jednomyslně. Nyní se jimi budou zabývat i další straníci. S napětím se čeká především na sjezd sociálních demokratů, který má 21. ledna rozhodnout o tom, jestli SPD zahájí koaliční rozhovory. Merkelová i Seehofer na sjezdu SPD, v níž je řada politiků proti pokračování velké koalice, popřáli hodně zdaru.

