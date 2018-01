Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kritika vulgarismu

Americký prezident Donald Trump se na čtvrteční schůzce se senátory za použití vulgárního výrazu pozastavil nad tím, proč se do USA stěhují lidé z kdejaké díry světa.

Tvrdí to americká média s tím, že Trumpova slova byla určena pro zbídačené Haiti či chudé africké státy. »Proč sem necháváme všechny ty lidi z prdelí světa přicházet?« řekl podle zdrojů amerických médií prezident zákonodárcům během debaty v Oválné pracovně Bílého domu s tím, že lepší by byli přistěhovalci například z Norska. Trump k vyjádření použil vulgarismus »shithole country«, který lze přeložit i jako zapadákov či díra.

Prezident vyslovení zmíněného výrazu odmítá, nicméně připouští, že na jednání se senátory použil tvrdé výrazivo. Zaskočeni podle listu The Washington Post byli i přítomní republikánští a demokratičtí senátoři. Jakmile média zveřejnila Trumpova slova, okamžitě se proti prezidentovi vzedmula vlna kritiky.

»Pokud je to pravda, jsou to šokující a ostudné výroky amerického prezidenta,« konstatoval mluvčí vysokého komisaře OSN pro lidská práva Rupert Colville. »Není pro to jiné označení než rasistické,« dodal s tím, že takto není možné hovořit o celých státech a kontinentech, jejichž obyvatelé nejsou v USA vítáni. Na twitteru se do šéfa Bílého domu tvrdě pustil bývalý mexický prezident Vicente Fox, který Trumpova ústa přirovnal k nejšpinavější žumpě. List Miami Herald se pak Trumpa zeptat, zda za díru považuje i jižní Floridu, kde žije početná komunita přistěhovalců z karibských států.

(čtk)