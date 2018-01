V 2. kole se rozhodne mezi Zemanem a Drahošem

Českým prezidentem zůstane Miloš Zeman, nebo ho vystřídá bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Po sečtení hlasů z téměř všech okrsků volilo Zemana při prvním kole prezidentské volby 38,6 procenta lidí, druhý byl Drahoš s 26,6 procenta. Podporu Drahošovi ve finále voleb, které se uskuteční za 14 dní, už slíbili čtyři jeho prezidentští protikandidáti, kteří dohromady dostali téměř třetinu hlasů. Politologové ale očekávají ve druhém kole velmi tvrdý souboj, zřejmě i s negativní kampaní, ale otevřený.

Vojtěch Filip: Ve 2.kole prezid. volby se utká o přízeň voličů současný prezident s kandidátem, který je podporován např. TOP 09. Zeman prokázal ve svém prvém mandátu, že nemusí vést kampaň, protože byl po celých 5 let v trvalém kontaktu s občany, i když mu v tom mnozí chtěli zabránit. — KSČM (@czKSCM) 13. ledna 2018

Zisk dalších prezidentských kandidátů Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera se v prvním volebním kole pohyboval kolem deseti procent hlasů. Kandidát Mirek Topolánek dostal přes čtyři procenta hlasů, Jiří Hynek přes procento a Vratislav Kulhánek a Petr Hannig skončili na půl procentu.

Zeman byl vítězem prvního kola voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš. V hlavním městě byla současně nejvyšší volební účast mezi kraji v ČR, hlas svému kandidátovi tam dalo přes 67 procent lidí. Celkem k volbám v prvním kole přišlo 61,9 procenta voličů, tedy zhruba stejně jako při první prezidentské volbě v roce 2013.

Miloslava Vostrá: Přeji Miloši Zemanovi úspěch i v druhém kole této volby. Je jasně vidět, že lidé ocenili jeho přínos pro rozvoj České republiky i zlepšení života každého z nás. — KSČM (@czKSCM) 13. ledna 2018

Drahoš po zveřejnění průběžných výsledků, z nichž už bylo jasné, že postupuje do druhého kola, ocenil své protikandidáty, s nimiž se setkával v debatách, za kultivovanou kampaň. A doufá, že od nich dostane podporu do druhého kola. V něm plánuje změnit volební strategii, vyjede za voliči hlavně mimo Prahu. Zeman, který účast v debatách prezidentských kandidátů dosud odmítal, je nyní připraven jít s Drahošem do televizní debaty, maximálně do dvou. Současně poděkoval na své tiskové konferenci za voličské hlasy a vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole.

Podle politologů, které oslovila ČTK, ale Zeman zřejmě vyčerpal svůj rezervoár voličů, naproti tomu jeho soupeři Drahošovi může podíl hlasů výrazně narůst.