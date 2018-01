FOTO - Haló noviny

Vítková vytáhla štafetu biatlonistek v Ruhpoldingu na šesté místo

České biatlonistky dojely díky finišmance Veronice Vítkové šesté ve štafetě Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Závod rozjela Jessica Jislová, po ní startovaly Markéta Davidová a Eva Puskarčíková. Domácímu kvartetu zajistila v závěru vítězství Laura Dahlmeierová, německé reprezentantky vyhrály z posledních osmi štafetových závodů posedmé.

České biatlonistky, které už vědí, že nemůžou v sezoně ani na olympiádě počítat se zraněnou Gabrielou Koukalovou, zopakovaly šestým místem umístění z Hochfilzenu a vylepšily deváté místo z minulého týdne z Oberhofu.

"Malé pódium je pro nás meta, kterou rádi dosáhneme. V tomto složení je pro nás super šesté místo," řekl trenér žen Zdeněk Vítek v České televizi. "Bylo to postavené, aby to gradovalo nahoru, což se ve finále potvrdilo."

Nově začínala štafetu Jislová, která musela dobíjet jednou vleže a dvakrát vstoje. Davidové předávala třináctá s odstupem 41 vteřin na čelo. "V posledním kole jsem vjela blízko za Slovenku, a jak se rozmáchla, tak mě píchla do pusy, takže jsem jela na krev," řekla Jislová.

Davidová minula jednou vleže, čistě odstřílela stojku a držela třinácté místo. "Nejelo se mi pocitově dobře, snad se do příště rozjedu. Za střelbu jsem ráda, ale střílím pomalu na dva nádechy. Jsem ráda za nuly, nemá cenu se hnát do rychlosti, když si nejsem jistá," řekla jednadvacetiletá Davidová. "Už to vypadalo, že je desítka či šestka daleko, ale Davidová měla silné soupeřky," doplnil Vítek.

Puskarčíková jednou dobíjela na obou položkách, ale posunula štafetu na deváté místo. Vítková dodržela "tradici" a stejně jako její kolegyně jednou dobíjela při střelbě vleže. Poslední položka jí ale vyšla, terče vyčistila za 24 vteřin a z osmého místa se vyšvihla na šesté, na kterém také dojela do cíle. "Verče pomohly soupeřky, ale zvládla perfektně střelbu, hlavně stojku," řekl Vítek.

Po prvním úseku vedly Italky před Němkami, po druhém si pořadí těsně otočily. Po třetím úseku ale vedlo Švýcarsko před Švédskem a Francií. Němky se propadly na čtvrté, Italky na páté místo a s Norskem bojovalo o výhru šest týmů.

Triumf pro domácí Němky získala úřadující královna Světového poháru Dahlmeierová, i když netrefila první dvě rány vstoje. V posledním kole si ale hravě poradila s Italkou Sanfillippovou. Třetí místo slavily Švédky.

(čtk)