Zeman prý půjde s Drahošem do debaty, poděkoval za hlasy

Prezident Miloš Zeman je připraven jít do televizní debaty s Jiřím Drahošem, který bude jeho soupeřem ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů. Dosud účast v debatách odmítal, jeho soupeři ho za to kritizovali. Dnes uvedl, že je připraven jít i do více debat než jedné, tři by už ale podle něj diváky nudily.

"Jsem stále mladý, plný sil, plný energie a diskuse mne těší. Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím," uvedl.

Zeman poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. "Jsem vděčný za jakékoli doporučení, pomoc a podporu. Zaregistroval jsem, že mě podpořili tak různorodé osobnosti jako Andrej Babiš nebo Karel Gott. Jen doufám, že půjdou i k druhému kolu voleb, protože tam začíná vše od nuly," uvedl.

Ocenil také svůj volební výsledek. Připomněl, že před pěti lety získal v prvním kole zhruba 24 procent hlasů, podle neúplných výsledků nyní získal zhruba 39 procent. "Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu," řekl také.

Zmínil také šířenou desinformaci, podle které prezident postupuje do druhého kola rovnou, proto jeho podporovatelé nemusejí k urnám chodit v prvním kole. Uvedl, že nechce spekulovat, kolik mu to ubralo hlasů. "Ve druhém už to nikoho neovlivní," konstatoval.

Příští dva týdny nechystá prezident kromě diskusí žádnou velkou změnu svého režimu. Bude studovat materiály, které mu každý den přistávají na stole, spát, jíst a radovat se ze života. Témata před volbami nechce redukovat jen na jedno.

Zemanův štáb je pro novináře uzavřený

Do sídla Strany práv občanů na pražských Hradčanech, kde dnes čeká na výsledky prezidentských voleb současná hlava státu Miloš Zeman, dorazili před druhou hodinou odpoledne jeho nejbližší spolupracovníci i první dáma Ivana Zemanová. Novináři čekali na jejich příchody před budovou a pak se rozešli do okolních restaurací. Zatímco u většiny ostatních kandidátů je pro média připravené zázemí, Zemanův tým počítá pouze s tiskovou konferencí k výsledkům voleb.

Novináři se sešli před budovou v Loretánské ulici, která spojuje Černínský palác a Hrad, přibližně hodinu před očekávaným příjezdem prezidenta Zemana. Někteří přišli vybaveni termoskami s horkými nápoji. Na jejich pohyb dohlíželi policisté. Ulicí často procházeli také turisté, které policisté zastavovali a průchod umožňovali postupně. Cizinci se zajímali o to, co se na místě děje a ptali se zástupců médií, na koho čekají.

Prezident Zeman přijel do štábu krátce po 14:00. Krátce před ním dorazila jeho manželka. V budově už byl kancléř prezidenta Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý nebo šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák. Před budovou některé hosty osobně vítali mluvčí hradu Jiří Ovčáček a šéf protokolu Vladimír Kruliš.

Při minulých volbách před pěti lety sledovali výsledky voleb ve štábu Zemana také umělci, například herečka Jiřina Bohdalová a zpěvák Daniel Hůlka. Hůlka je na místě také dnes.

