Zeman nebo Drahoš. Jasno bude za dva týdny

V prvním kole prezidentské volby voliči příští hlavu státu nezvolili. Rozhodne druhé kolo, které se uskuteční v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna. V něm se o přízeň voličů utká současný prezident Miloš Zeman s bývalým předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem.

Zeman se stal vítězem prvního kola, hlas mu odevzdalo 38,6 procenta voličů. Druhý byl Drahoš s 26,6 procenty. K volbám přišlo 5,18 milionů voličů, kteří odevzdali 5,15 milionu platných hlasů. V absolutních číslech získal Zeman 1,99 milionu hlasů, Drahoš 1,37 milionu hlasů.

Kandidáti Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer dostali v prvním volebním kole zhruba po deseti procentech hlasů. Zisk Mirka Topolánka byl přes čtyři procenta hlasů, Jiří Hynek získal více než jedno procento hlasů a Vratislav Kulhánek a Petr Hannig půl procenta.

Zeman se stal vítězem voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš. V zahraničí zvítězil Drahoš před Fischerem, Hilšerem a Horáčkem. Zeman byl až pátý.

Zeman na tiskové konferenci po skončení prvního kola poblahopřál Drahošovi »k hezkému druhému místu«, poděkoval voličům za jejich hlasy a vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. »Jsem vděčný za jakékoli doporučení, pomoc a podporu,« uvedl. Ocenil také svůj volební výsledek. Připomněl, že před pěti lety získal v prvním kole zhruba 24 procent hlasů.

Zeman také uvedl, že je připraven jít do televizní debaty s Drahošem. Dosud účast v debatách odmítal. »Jsem stále mladý, plný sil, plný energie a diskuse mne těší. Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím,« uvedl.

Drahoš ocenil své protikandidáty, s nimiž se setkával v debatách, za kultivovanou kampaň. Vyjádřil naději, že od nich dostane podporu do druhého kola. V něm plánuje změnit volební strategii, vyjede za voliči hlavně mimo Prahu. »Potřebuju přesvědčit nebo se připomenout voličům mimo Prahu,« řekl. Podrobnosti volební strategie nechtěl prozrazovat.

Filip bude dál podporovat Zemana

»Ve druhém kole prezidentské volby se utká o přízeň voličů současný prezident s kandidátem, který je podporován např. TOP 09. Miloš Zeman prokázal ve svém prvém mandátu, že nemusí vést kampaň, protože byl po celých pět let v trvalém kontaktu s občany, i když mu v tom mnozí chtěli různými formami zabránit,« reagoval na výsledky volby předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Zdůraznil, že bude i před druhým kolem dál podporovat dosavadní hlavu státu. »KSČM nemá pro druhé kolo zatím žádné usnesení, ale já osobně budu podporovat Miloše Zemana,« řekl Filip. Zeman podle něj nejvíc vyhovuje podmínkám komunistů, jak je formulovali začátkem loňského září.

» uvedl na twitteru místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš. »Zleva je Zeman zhruba tím, co Beneš v roce 1935. Vlastenec a demokrat nesmí prohrát ani tentokrát!« připojil svůj »tweet« místopředseda ÚV KSČM Josef Skála.

»Skončilo první kolo prezidentské volby. Měli jsme možnost rozhodnout o tom, kdo bude naši republiku reprezentovat. Přeji Miloši Zemanovi úspěch i v druhém kole této volby. Je jasně vidět, že lidé ocenili jeho přínos pro rozvoj České republiky i zlepšení života každého z nás,« doplnila poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

K postupu do druhého kola pogratulovala oběma kandidátům europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). »Vítězství Miloše Zemana téměř ve všech krajích ČR ukazuje, že má voličům co nabídnout a ti mu důvěřují, protože jim naslouchá. Jsem také potěšena rozhodnutím Miloše Zemana se zúčastnit debaty s druhým kandidátem Jiřím Drahošem. Následujících 14 dnů nás čeká tvrdá kampaň a doufám, že to voliče neodradí jít znovu k urnám a zvolit toho kandidáta, který naší zemi přinese nejvíce,« řekla Konečná Haló novinám.

Klaus věří, že rozhodne venkov

Zemanovi slíbil podporu i premiér Andrej Babiš (ANO), doporučil mu ale, aby před druhým kolem jasně deklaroval, že nechce orientaci země na východ a že do Ruska a Číny jezdí jen kvůli podpoře českých podnikatelů. Měl by se také distancovat od některých svých spolupracovníků. Nikoho konkrétně nejmenoval, prý je všichni znají.

Zemana před druhým kolem podpořil i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, podle kterého Drahoš nemá názory ani vize a nepřesvědčil v prvním kole ani většinu antizemanovců. »Že favorit promigrantské a probruselské lobby měl málo, je dokladem jediné věci – nedokázal přesvědčit ani většinu antizemanovců,« uvedl Okamura.

Zemana podpořil také bývalý prezident Václav Klaus. Lidé, co pro současného prezidenta hlasovali, podle něj ukázali, že jim jde o ČR. »Ne o poklonkování cizím zájmům a ne o vyvolávání chaosu a diskontinuity za každou cenu. Řekli tím, že nechtějí masovou migraci a z ní plynoucí nebezpečí likvidace evropské a spolu s ní i české kultury, tradic a hodnot. Obávám se, že kandidát, který v prvním kole obsadil druhé místo, toto nebezpečí necítí a nebude mu umět čelit,« uvedl Klaus. »Věřím, že venkov – nikoliv pražská kavárna – rozhodne i kolo druhé,« reagoval na skutečnost, že Zeman zvítězil ve 13 krajích.

Sobotka věří ve vítězství Drahoše

Naopak Drahoše podporují např. lidovci, Starostové a nezávislí či ODS. První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka je přesvědčen, že Drahoš může Zemana porazit. Také předseda ODS Petr Fiala soudí, že voliči za dva týdny »ukončí toto nepříliš šťastné období«. ODS sice před volbami nikoho oficiálně nepodpořila, dávala ale najevo, že si nepřeje nadále Zemana v čele státu. Rovněž bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) doufá ve vítězství Drahoše. Piráti podporu žádného kandidáta neoznámili, nejprve chtějí udělat vnitrostranickou anketu. Předseda strany Ivan Bartoš dá v druhém kole, byť s výhradami, hlas Drahošovi.

Z neúspěšných prezidentských kandidátů Drahošovi už vyjádřili podporu Topolánek, Horáček, Hilšer, Kulhánek a Fischer. Naopak Hannig podpořil Zemana a Hynek oznámí, koho podpoří, až těsně před druhým kolem.

Začal tisk lístků pro druhé kolo

Průběh prvního kola voleb byl bez problémů. Výjimkou byl čin ukrajinské přívrženkyně hnutí Femen, která v pátek ve volební místnosti v Praze přiběhla polonahá s hanlivým nápisem na těle k Zemanovi. Sedmadvacetiletou ženu zadržela policie a podezírá ji z výtržnictví. Bez problémů fungovaly i volební weby Českého statistického úřadu. Úřad žádné technické problémy nezaznamenal.

Břeclavská tiskárna Moraviapress už začala tisknout volební lístky pro druhé kolo prezidentské volby. ČTK to řekl generální ředitel firmy Jiří Myšík. Vytištěno bude 10,5 milionu lístků. Tiskárna má na starosti nejen tisk, ale také jejich balení a následnou distribuci. Na rozdíl od prvního kola volby obdrží voliči hlasovací lístky finalistů až ve volební místnosti. Nedostanou je do poštovních schránek jako před prvním kolem.

(jad)