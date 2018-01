Poslancem pohrdl, místo v Senátu nedostal

Senátorem ve volebním obvodu Trutnovsko bude starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN). Ve 2. kole doplňovacích senátních voleb porazil se ziskem 67 procent hlasů továrníka Jiřího Hlavatého (za ANO).

Hlavatý získal 33 procenta hlasů. Vítěz bude senátorem jen dva roky a devět měsíců. Loni byl Hlavatý díky preferenčním hlasům zvolen do sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Poté oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal.

Hlavatý se dozvěděl výsledek voleb na veletrhu v německém Hannoveru. »Do politiky podnikatelé nepatří, tak to asi voliči cítí. V tuto chvíli budoucnost v politice nevidím…,« řekl Hlavatý.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je neúspěchem Hlavatého zklamaný. »Mně to mrzí, protože on hnutí pomohl v minulosti a v tom regionu. Toto se mu nepovedlo,« řekl novinářům k výsledku senátních voleb. Pro ANO to znamená definitivní ztrátu jednoho senátorského křesla, jeho senátorský klub tak bude mít nadále šest členů. O budoucnosti Hlavatého v ANO zatím nechtěl spekulovat.

Druhé kolo senátních voleb se konalo souběžně s prezidentskými. Český statistický úřad (ČSÚ) proto upozornil na možné komplikace spojené s tím, že volební lístky s prezidentským i senátním kandidátem voliči odevzdávají do volební urny v jedné obálce. Jedna obálka pro více druhů voleb byla použita v ČR vůbec poprvé.

Obavy z možných podvodů s hlasy, kterým podle některých zástupců krkonošských obcí nahrával souběh dvojích voleb, se však nepotvrdily. »Žádné zásadní problémy jsme nezaznamenali,« řekl Jiří Masařík z trutnovského městského úřadu. Podle něho volebním komisím trvalo jen déle, než hlasy sečetly a vyplnily výkazy. Musely souběžně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb bezprostředně po otevření odevzdané úřední obálky.

Sobotka v prvním kole získal 33,5 procenta hlasů a Hlavatý obdržel 25,2 procenta. V prvním kole lidé vybírali z devíti kandidátů.

(cik)