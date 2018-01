SZ: První kolo vyhrál bojovník za obyčejné lidi

Vítězství 73letého Miloše Zemana v 1. kole prezidentských voleb i šance obou postupujících kandidátů do kola druhého hodnotila od soboty světová média. S akademikem Jiřím Drahošem předpovídají těsný souboj.

Německá média vnímají 2. kolo prezidentské volby jako souboj mezi prorusky orientovaným Zemanem a prozápadně směřujícím Drahošem. Další světové deníky popsaly podrobně situaci v ČR a snažily se vysvětlit čtenářům názory českých voličů.

Zemana čeká v podobě prozápadního Drahoše velká výzva, napsal britský list The Guardian. Druhé kolo voleb může být na rozdíl od prvního názorově vyváženější, soudí The Guardian. »Zeman se staví do pozice odpůrce migrace a bojovníka za obyčejné lidi. Pečuje o dobré kontakty s Moskvou a Pekingem. Jeho vyzyvatel Drahoš chce zemi, která je součástí NATO a EU, orientovat zase více na Západ,« konstatuje list Süddeutsche Zeitung (SZ). Stejně situací vnímá i Guardian.

»Byla to volba pro, nebo proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi,« píše korespondent veřejnoprávní televize ARD Jürgen Osterhage.

Dobré šance prezidenta

Nejen francouzský Le Monde Zemana charakterizuje jako populistu a euroskeptika, který podmiňuje možnost, že by ČR mohla přijmout euro, vyloučením Řecka z eurozóny. I když Zeman první kolo vyhrál s převahou, čeká ho obtížné druhé kolo, napsal list Financial Times (FT). Přesto považuje prezidentovy šance za dobré, protože v kontroverzích není žádným nováčkem. Svůj článek o českých volbách nadepsal titulkem »Učiňte Miloše Zemana znovu velikým« s narážkou na podobný slogan jeho oblíbence, prezidenta USA Donalda Trumpa.

Ruská média se většinou zdržují komentářů k výsledkům voleb, zaznamenávají pouze Zemanovo vítězství a výsledek jeho vyzyvatele pro druhé kolo. První ohlasy ale zaznívají z ruského parlamentu.

Místopředseda zahraničního výboru Státní dumy Alexej Čepa pro agenturu RIA Novosti označil za nejdůležitější, aby v ČR při hodnocení výsledků voleb »neměli podezření, že zasáhla ruka Kremlu« (na tuto ničím nepodloženou vlnu protimoskevských útoků najel i Drahoš). Upozornil, že Moskva s Prahou udržuje normální obchodní a hospodářské vztahy, které je třeba dál rozvíjet. »Chci jen doufat ve zlepšení vztahů mezi našimi zeměmi, které spojují dlouhá léta přátelství, nehledě na řekněme rusofobní akce mnoha politiků dnešní ČR,« prohlásil poslanec.

První kolo voleb na Facebooku komentoval i Franc Klincevič, první místopředseda branného výboru Rady federace, horní parlamentní komory. Upozornil, že vyhrál Miloš Zeman, který se zasazuje o rozvoj rusko-českých vztahů. Konečné výsledky voleb ale nehodlá odhadovat, hovořit o jakékoliv závažné korekci vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem je prý v souvislosti s českými volbami předčasné.

Dva tábory

První kolo českých prezidentských voleb prokázalo existenci dvou politických a do jisté míry i společenských táborů, je přesvědčen německý analytik Kai-Olaf Lang z Nadace pro vědu a politiku (SWP). Ve druhém kole mají i podle něj Miloš Zeman a Jiří Drahoš, kteří jsou v mnoha směrech protipóly, poměrně vyrovnaně šance. Protože voliči Fischera, Horáčka i Hilšera, kteří si všichni přejí Drahošovo vítězství, podle německého analytika nemají na své kandidáty tak pevnou vazbu, jako voliči podporující současnou hlavu státu. Není proto jisté, že dají ve druhém kole hlas právě 68letému vědci. U Zemana je podle Langa zase otázka, jestli dokáže získat ještě další voliče. U řady lidí totiž jeho výkon funkce vyvolává výrazný nesouhlas, míní analytik.

To slovenský tisk věří spíš triumfu Drahoše. Připouští, že Zeman má stále šanci na znovuzvolení, potřebuje ale získat nové voliče a naopak znejistit voliče protikandidáta. Podle listu Denník N si je Zeman vědom, že když chce zůstat v prezidentském úřadu v dalším funkčním období, musí mnohem efektivněji mobilizovat své přívržence a potenciální voliče. »Na rozdíl od trochu nemastného-neslaného a při veřejných vystoupeních často nejistého Drahoše je Zeman obratný diskutér…,« píše list podle ČTK. Pomůže to?

(rom)