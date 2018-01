Sörös si omotal Evropský parlament kolem prstu

Je otevřeným tajemstvím, že »Sörösova síť« má rozsáhlou sféru vlivu v Evropském parlamentu i v dalších institucích Evropské unie, napsal Alex Gorka v internetovém časopisu Strategic Culture Foundation on-line Journal.

Sörösův seznam se nedávno dostal na veřejnost. Dokument čítá 226 jmen poslanců EP ze všech stran politického spektra, včetně bývalého předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze, bývalého belgického poslance Guye Verhofstadta, sedmi místopředsedů a mnoha šéfů výborů, koordinátorů a kvestorů. Tito lidé propagují Sörösovy »ideje« jako přijetí více migrantů, manželství osob stejného pohlaví, integraci Ukrajiny do EU a odpor vůči Rusku. Evropský parlament má 751 poslanců. To znamená, že Sörösovi »přátelé« zaujímají více než třetinu křesel.

George Sörös, maďarsko-americký investor a zakladatel a vlastník nevládní organizace Nadace otevřené společnosti, se dokázal shodnout s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem na »skrytém programu setkávání se za zavřenými dveřmi«. Návrhy EU na přerozdělení kvót migrantů po celé EU jsou podivně až tajemně podobné Sörösovu vlastnímu, jím samotným zveřejněnému plánu na vyřešení krize.

Miliardářský finančník je přesvědčen, že Evropská unie by měla přijmout miliony migrantů ze Středního východu a severní Afriky, poskytnout každému z nich ročně 15 000 eur jako pomoc a přestěhovat tyto migranty do členských států, do nichž jít nechtějí a kde nejsou nutně vítáni.

Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil EU, že zobe Sörösovi z ruky. Je přesvědčen, že miliardář a propagátor otevřených hranic stojí za útoky na Maďarsko. Důvodem jsou snahy vlády prosadit zákon, jenž požaduje, aby z ciziny podporované neziskové organizace - mnohé financované Sörösem - zapsaly velké zámořské dárce do veřejného registru a byly transparentní, pokud jde o jejich finanční zdroje. Maďarská vláda uplatňuje snahy uzavřít v Budapešti sídlící Středoevropskou univerzitu, již Sörös financuje.

Visegradská skupina se snaží odolávat tlaku EU na migrační politiku. Evropská komise pro migraci a vnitřní záležitosti prosazuje nový zákon, jenž by učinil migrační kvóty závaznými. Pro Komisi pracuje nejméně třicet Sörösových stoupenců.

Mnoho z těch, kteří jsou zaneseni na seznamu, je známo svými útoky na Rusko. Například Rebecca Harmsová, poslankyně EP za německé Zelené, pravidelně vyzývá Evropský parlament k utužení sankcí proti Moskvě. Guy Verhofstadt obviňuje Rusko téměř ze všeho, co je v Evropě špatné nebo se nepodaří. Jeho článek »Dosazení Putina« nadělal vloni spoustu povyku. V roce 2012 bývalý chorvatský ministr zahraničí Tonino Picula, někdejší šéf pozorovatelské mise OBSE, odsoudil ruské prezidentské volby z roku 2012 coby nespravedlivé, řka, že byly zkreslené ve prospěch Vladimira Putina.

Sörösův seznam vrhá světlo na otázku, co nutí vedení EU uskutečňovat politiku, jež míří proti zájmům Evropanů. Odpověď je - korupce. Politici podplácení Sörösem tancují, jak on píská. Bojují proti pokusům národních vůdců chránit zájmy svého lidu. Ti, kteří takovou politiku odmítají, docela často čelí odporu politických elit svých vlastních zemí. Bezvýchodná situace mezi maďarským premiérem Orbánem a Sörösovou sítí je dobrým příkladem zobrazení, jak to funguje. Evropský parlament pod vlivem Sörösových přátel tlačí Evropu k sebevraždě, když v ní nechává miliony migrantů.

To ukazuje, že široce opěvovaná evropská demokracie je pozlátko k zakrytí činnosti mocenských struktur, těsně spjatých s feudálním systémem s místním panstvem držícím otěže. To lze sotva nazvat lidovou mocí. Zveřejnění Sörösova seznamu poskytuje klíč k pochopení, kdo ovládá EU a kdo vyvolává protiruské nálady v Evropě. To je vlastně tím případem, kdy členské země EU, jako je Maďarsko, se ocitají na jedné lodi s Ruskem, když odmítají síly sídlící v USA, přičemž hájí svou svrchovanost a nezávislost. To je okamžik, aby Evropané začali přemýšlet o změně systému tak, aby se vymanili z vnějšího tlaku.

Překlad Vladimír SEDLÁČEK