Zdravotnictví – karavana, která musí jít dál

Programové prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví žádným zásadním způsobem neřeší hlavní nešvary, které stále více snižují dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Prohlášení je jen průměrným slohovým cvičením, jehož autoři sázejí na sílu slov o transparentnosti a konkurenceschopnosti. Tahle zaklínadla mají asi podle PR poradců vlády stále svoji sílu. Ovšem bez ohledu na skutečné následky.

Znamená to, že značná část zdravotní péče bude i nadále ve vleku obchodních zájmů vlivových skupin. Pacient bohužel i nadále zůstává v pozici obchodovatelné položky. Dobře zvládnuté fráze ale nedokážou snížit náklady, zvýšit příjmy a doplnit personál do českých nemocnic. Dílčí změny nebo setrvání na určitém stupni kontrolních mechanismů jsou jen malou náplastí na řadu problémů. Slib, že nová vláda bude všechny zásadní kroky konzultovat s opozicí - zní jen jako návnada. Žádná konzultace ale vůbec neznamená respektování názoru opozice - respektive názoru KSČM. Velké nebezpečí se skrývá v části textu o »posílení smluvní volnosti mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče« – tedy ambulancemi a nemocnicemi. Tady může dojít ke zvýhodňování velkých zdravotnických řetězců a podnikatelů ve zdravotnictví.

Na druhou stranu v celé řadě nemocnic fungují jednotlivá oddělení jen za podmínek, že ze strany zaměstnavatele dochází k trvalému porušování zákoníku práce a dalších závazných norem. Jsou nemocnice, kde oddělení splňují personální naplněnost a požadovanou odbornost jenom formálně. Protože je lékařů málo a existuje snaha udržet fungující oddělení v nemocnici téměř za každou cenu, tak se stává, že je přijímán i personál, který by za normálních podmínek na danou pozici přijat nebyl. Rozhodně zde musíme odmítnout teze, že naše zdravotnictví zachrání příval personálu ze zahraničí. Trvejme především na kvalitě, a ne na kvantitě. V některých nemocnicích už pracuje personál, který obtížně komunikuje česky a nemá vžité naše postupy a standardy v poskytování péče. Tento personál je udržován s cílem zaměstnavatele vykázat, že oddělení je vůbec něčeho schopné. Nositelů skutečných výkonů, tedy těch, co odvedou skutečnou práci - to znamená jsou třeba schopni odoperovat pacienta komplexně, těch je nedostatek a jsou na takovém oddělení přetíženi. Pojišťovny tuto situaci znají a v tichosti řadu nedostatků přehlížejí. Často se stává, že erudovaní lékaři pracují ve dvou až třech zdravotnických zařízeních. Práce ve zdravotnictví není adekvátně zaplacena.

Jsou známé i případy, kdy jeden primář je v této funkci ve dvou různých nemocnicích dvou různých vlastníků. Celkový nedostatek lékařů a sester na odděleních vede k poklesu výkonů, které proplácejí zdravotní pojišťovny. Méně peněz od pojišťoven za výkony znamená méně peněz, které může nemocnice použít na platy nebo na nákup vybavení. Nedostatek lékařů a nelékařů (sester) vede k situaci, kdy lékaři slouží nepřetržitě 24 až 48 hodin v kuse. Běžně se pak falšují právě výkazy práce lékařů. Falšují se rozpisy směn (plán směn) na měsíc a rok. Znamená to, že jiný personál je psán na výkazech a jiný v dokumentaci pacienta. Zrušit tenhle Kocourkov asi nová vláda nemá v plánu.

Zároveň přesčasová práce lékařů je vysoko nad zákonem povolenou hranicí. U nelékařů (sester) se sice neslouží 24hodinové směny - nicméně dvanáctihodinové služby jsou mnohdy rozepisovány v rozporu s platnou legislativou. Známe případy, kdy nejsou dodržovány přestávky mezi směnami - slouží se například osm až devět dvanáctihodinových směn během deseti dnů. Při vlastní službě v řadě případů nelze dodržet ani stanovenou přestávku na oběd. To je dáno tím, že je málo personálu na odděleních. Personál se na odděleních mnohdy nestíhá ani regulérně najíst.

Nedostatek nelékařského personálu ve zdravotnických zařízeních je zapříčiněn i jeho nízkým platovým ohodnocením. Zároveň na tuto kategorii zdravotníků působí jako demotivující faktor i skutečnost, že na odděleních slouží v menších počtech. Dostávají za hodně práce málo peněz. K tomu se zaměstnavatelé snaží nelékařům (sestrám) neproplácet odpracované hodiny přesčas. Proto často kvalifikovaný a zkušený zdravotnický personál odchází z nemocnic kamkoliv jinam, kde dostane více peněz za menší odpovědnost. Dá se říci, že v řadě nemocnic je zdravotnický personál doslova přetížen. Nepochopitelně se ale používá dvojí metr v přístupu ke zdravotnickým pracovníkům. Lékařům je jejich zátěž kompenzována proplácením přesčasů a jsou finančně motivováni na příplatcích. U nelékařského personálu takový postup prakticky neexistuje. Když ve zdravotnických zařízeních sestry hodně scházejí, poté zaměstnavatelé nabídnou zájemcům náborový příspěvek. Tím ale veškerá motivace ze strany zaměstnavatele vůči této kategorii zdravotníků většinou končí.

Personální destrukci našeho zdravotnictví prohlubuje i skutečnost, že zvyšování platů ve zdravotnictví se realizuje v části zdravotnických zařízení přesunem peněz z osobního příplatku do tarifní mzdy. Kupní síla takového pracovníka rozhodně neroste. Další modifikací tohoto přístupu je, že se plat na základě nařízení vlády zvýší o náležitou částku, která se ale zaměstnanci vsune do osobního příplatku, jenž se dá však snížit. Jinak řečeno - když nemocnici peníze dojdou, tak se zase osobní příplatky sníží.

Našemu zdravotnictví rozhodně neprospívá tlak na udržení obložnosti za každou cenu. Nemocnice, které se vlivem odchodu lékařů a sester dostávají k rozhodnutí, že dočasně uzavřou některé oddělení, tak po znovuotevření oddělení začnou doslova lovit pacienty na svá lůžka. Srozumitelně řečeno - oddělení se uzavře nebo se omezí operace, protože nejsou lékaři a sestry. Po nějaké době se oddělení opět rozjede do běžného provozu a zároveň se snaží dohnat scházející výkony. Pak se hospitalizují i pacienti, které by v normálně fungujícím zdravotnictví nebylo nutné hospitalizovat.

Je otázkou času, kdy se odborné přehmaty začnou projevovat směrem ven. Zatím se je většinou daří ututlat. To svědčí i o fungování pojišťoven, které zase hlavně dohlížejí na funkčnost vlastních penězovodů a občas vyjdou vstříc zájmovým skupinám. Skutečný dohled nad úrovní a dodržováním platných norem je až na druhém místě. Vše se tak přenáší na bedra pacientů, kteří čekají v čekárnách, v pořadnících, a někdy se nedočkají.

Stanislav MACKOVÍK