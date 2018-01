Rozhovor Haló novin se stínovou ministryní zdravotnictví KSČM Soňou Markovou

Kvalitní zdravotnictví nesmí být výsadou pro bohaté

Do křesla ministra zdravotnictví usedl zástupce hnutí ANO. Jaké změny lze podle vás, na základě vašich dosavadních zkušeností s tímto hnutím, očekávat?

Problém spočívá především v tom, že vlastně není úplně jasné, co bude tato vláda v oblasti zdravotnictví ve skutečnosti prosazovat. Zástupci hnutí ANO během minulých čtyř let něco jiného říkali a něco jiného potom fakticky prosazovali. O něčem »snil« před volbami Andrej Babiš a něco bylo nyní napsáno do vládního programového prohlášení s tím, že se prosincová verze ještě trochu liší od té lednové. Poté, co se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sešel se zdravotnickými odbory, pochopil, že je třeba se zabývat zlepšením pracovních podmínek a navyšovat mzdy u všech zdravotnických pracovníků, nejen mladým lékařům. Na žádost České lékařské komory potom byla přidána ještě teze o otevření diskuse k možnostem zavedení připojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. To koresponduje se spíše pravicovým pohledem hnutí ANO na fungování systému zdravotnictví. Na druhou stranu ve vládním programu již otevřeně nezaznívají některé ministrem Vojtěchem dříve veřejně prezentované, »politicky poněkud citlivé«, názory na nutné snižování počtu lůžek, rušení menších nemocnic nebo potřebné zvyšování spoluúčasti pacientů.

Můžete ve stručnosti z pozice stínové ministryně zdravotnictví zhodnotit část programového prohlášení vlády věnovanou zdravotnictví?

Programové prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví lze označit za většinou velmi obecnou směs náznaků reformních kroků s nutností řešit aktuální průšvihy a dlouhodobé problémy, ovšem bez jasných stanovisek. Zároveň je patrná i jistá neschopnost se rozhodnout, zda budou přístupy spíše pravicové nebo spíše levicové. Což může mít souvislost se snahou »nabídnout vstřícnou ruku« všem politickým subjektům, které by mohly vládu případně podpořit. Je však otázkou, zda bude tento »dort od pejska a kočičky« vůbec poživatelný. V preambuli se nicméně správně zdůrazňuje potřeba reagovat na hrozby dneška v podobě nárůstu výskytu chronických onemocnění a stárnutí populace. Z pohledu KSČM zde ale zásadně postrádám jasnou garanci odpovědnosti státu za dostupnost a kvalitu potřebné moderní zdravotní péče pro všechny občany České republiky. Místo toho je zdůrazňována jen »kvalitní moderní a finančně stabilní veřejná služba«. Rozdíl mezi slovem »péče« a »služba« je každému jasný. »Finančně stabilní«, bez deklarování automatického navyšování plateb státu za svých šest milionů pojištěnců, kteří čerpají nejvíce zdravotní péče, a bez příslibu státních investic do rozvoje zdravotnictví, může být nebezpečným signálem, že si za »službu« více připlatíme ze svého. Zaujalo mě, že vláda slibuje všechny zásadní kroky konzultovat s opozicí, protože zásadní změny skutečně nejde dělat jen na jedno volební období. Konzultace však ještě neznamená respektování opozičního návrhu. Kladně hodnotím důraz na nastavení kontroly kvality zdravotní péče (HTA), rozšíření kompetencí praktických lékařů, a tím i posílení významu primární péče, na dlouho očekávanou přípravu koncepce dlouhodobé péče a dokončení systému úhrad podle diagnóz (DRG), aby byla konečně poskytovaná péče placena ve všech zdravotnických zařízeních stejně. Opět se hovoří o pokračování reformy psychiatrické péče. Ta měla být hotova již za ministra Hegera, ale kromě přejmenování léčeben na nemocnice a počátky budování Center duševního zdraví s nejasným financováním do budoucna se za několik let mnoho nezměnilo. Stále totiž chybějí jasné záměry financování, a především dostatek odborného personálu pro uskutečnění žádoucích změn v oblasti psychiatrické péče. Za významnou považuji také proklamovanou podporu prevence a zdravého životního stylu, včetně systému odměňování těch, kteří pečují o své zdraví. Zde ale bude velmi obtížné záměr realizovat prakticky.

Vláda se zavazuje připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách, chce zvýšit jejich odpovědnost za zajištění služeb a staví se taky za větší konkurenci mezi pojišťovnami. Co o těchto úvahách soudíte?

Tento záměr považuji z pohledu pacienta za velmi nebezpečný. Znamená to zbavení se odpovědnosti za dostupnost a kvalitu zdravotní péče i důvod, proč nezvyšovat výdaje státu a veřejné finanční prostředky vkládané do zdravotnictví. Zároveň může dojít k otevření cesty pro omezení solidarity zavedením tzv. dvousložkového zdravotního pojištění, připlácení si na nehrazené služby s tím, že jich bude postupně přibývat. Zdravotní pojišťovny budou nabízet různé programy podle toho, kolik si klient bude platit. Pokud si to nízkopříjmový či chronicky nemocný pacient finančně nebude moci dovolit, bude mu ze zdravotního pojištění hrazeno jen to nejnutnější. Zdravotní pojišťovny také budou uzavírat smlouvy podle svého uvážení zřejmě s těmi, kteří jim budou poskytovat nejlevnější služby nebo budou patřit mezi »jim blízké« poskytovatele zdravotní péče. To celé však vyústí pouze v jediné – tlak na zvyšování spoluúčasti pacientů. V situaci, kdy máme v České republice kolem sedmi milionů obyvatel, kteří nedosahují ani dvacetitisícového měsíčního příjmu, se ptám, z čeho si budou tito lidé platit další připojištění nebo další poplatky, doplatky a přímé platby u lékařů? Právě tyto otázky budou muset být přednostně zodpovězeny při otevření diskuse o možnostech připojištění na nehrazené služby z veřejného zdravotního pojištění. Mohli bychom totiž velmi rychle ztratit jednu z největších deviz českého zdravotnictví. Tou je jeho široká dostupnost ve vysoké kvalitě. Kvalitní zdravotnictví nesmí být výsadou pro bohaté, ale právem pro všechny.

Souhlasíte s návrhem odpolitizovat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu?

To je svým způsobem velmi populistický návrh, protože dvě třetiny Správní rady VZP jsou dnes ze zákona voleny na základě výsledků voleb podle poměrného zastoupení a jednotlivé politické strany zde mají své zástupce. Jednu třetinu pak jmenuje vláda. Podobně je tomu u Dozorčí rady. Nad »nepolitickými« zástupci velkých zaměstnavatelů, pacientů a tzv. odborníků by však byla ve skutečnosti mnohem menší kontrola. V tuto chvíli není totiž vůbec jasné, podle jakých kritérií by nominace a následná volba do »odpolitizované« VZP probíhala. Mnohem větším problémem současné jednobarevné vlády ale je, že získá ve VZP rozhodující většinu pouze jediný politický subjekt, tedy vítězné hnutí ANO.

Předpokládám, že KSČM souhlasí s myšlenkou snížení počtu zdravotních pojišťoven. V prohlášení se mluví pouze o zvážení této myšlenky. Věříte, že návrh, který by s tím skutečně počítal, bude v průběhu příštích čtyř let předložen?

KSČM dlouhodobě prosazuje vznik jedné zdravotní pojišťovny. Vzhledem k tomu, že dochází ke stoprocentnímu přerozdělení prostředků z veřejného zdravotního pojištění a pojišťovny si zatím prakticky nekonkurují, je existence více zdravotních pojišťoven zbytečná. Jedna zdravotní pojišťovna by znamenala nejen určitou úsporu na provozních nákladech, ale hlavně by šlo lépe směřovat a kontrolovat miliardové toky veřejných finančních prostředků. Je smutné, že i když se v minulosti občas u představitelů ANO prezentovala myšlenka jedné zdravotní pojišťovny, nyní zůstala zcela zapomenuta. Proto nevěřím, že by byl takovýto návrh zákona vůbec předložen.

Vláda chce zavést zveřejňování dat o hospodaření resortu a přímo řízených nemocnic. U těch chce zavést pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Co si od toho slibuje?

V programovém prohlášení současné menšinové vlády samozřejmě nechybí oblíbené zaklínání se transparentností a slibuje se otevřeně zveřejňovat data o hospodaření a rozhodování celého rezortu zdravotnictví, včetně kontroly veřejností na internetu a přímo řízených nemocnic. V centru pozornosti jsou především centrální nákupy léků a zdravotnického materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Zatím není jasné, jestli to bude pro všechny fakultní nemocnice dělat speciální organizace nebo bude například nákup centrových léků svěřen zdravotním pojišťovnám. Pokud by se ale podařilo tento záměr uskutečnit, mohlo by dojít k významným finančním úsporám v systému zdravotnictví a nemocnice by se nemusely uchylovat ani ke sporným tzv. zpětným bonusům. Těmi si nemocnice »dofinancovávají« poskytovanou péči, kterou jim zdravotní pojišťovny nehradí v dostatečné výši. Pohybují se však přitom na samé hraně. Proto se navrhuje v přímo řízených nemocnicích zavedení jasných metodických pravidel. Tyto bonusy musí být řádně podloženy smlouvami, zaúčtovány a vykazovány zdravotním pojišťovnám. Problém podle mého názoru spočívá ale v tom, že velká část zdravotní péče je poskytována zdravotnickými zařízeními zřizovanými jinými subjekty než státem – kraji, městy, církvemi, soukromými podnikateli. Jak bude zajištěna transparentnost v těchto případech?

Mělo by dojít také ke změně zákona o regulaci úhrad zdravotnických prostředků. Je podle vás třeba nový zákon?

Změna zákona o regulaci úhrad zdravotnických prostředků je jeden z největších dluhů minulé vlády, která na něj zcela rezignovala. Současné ministerstvo zdravotnictví musí reagovat nejen na rozsudek Ústavního soudu, ale také na legislativu EU. Problematika je nicméně velmi odborně složitá a značně kontroverzní. Nový zákon musí především odpovídat potřebám pacientů.

Bude KSČM v tomto volebním období předkládat nějaké novely zákonů týkajících se zdravotnictví?

Předpokládám, že poslanecký klub KSČM opět předloží návrhy zákonů o zrušení tzv. karenční lhůty, o pravidelné a automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce i o zabránění tzv. reexportům léků tak, aby léčivé přípravky nechyběly našim pacientům a zároveň nedocházelo k nemravným ziskům obchodníků s léky. Jsem připravena svým kolegům a kolegyním pomoci.

Jana DUBNIČKOVÁ