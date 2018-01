Ilustrační FOTO - Haló noviny

Navrátilci z Řecka

Řecko vrátilo loni do zemí původu na 19 000 migrantů. Šlo buď o odmítnuté žadatele o azyl, nebo o lidi, kteří neměli šanci azyl získat. Návrat migrantů do vlasti se uskutečnil s pomocí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). S odvoláním na mluvčího řecké policie o tom informovala agentura DPA.

Většina migrantů, které Řecko loni vrátilo do země původu, pocházela z Albánie, Pákistánu, Bangladéše, Afghánistánu a zemí severní Afriky. Návrat se uskutečnil pomocí programu IOM a každý z běženců dostal před nástupem do letadla 500 až 1500 eur (12 800 až 38 300 Kč) do začátku nového života ve vlasti. Řecko se potýkalo s masovým přílivem migrantů z Blízkého východu, Asie a Afriky zejména v roce 2015, kdy tam přes Turecko dorazily statisíce běženců. Většina z nich pokračovala do dalších zemí EU, zejména do SRN. Až státy EU tuto tzv. balkánskou trasu roku 2016 uzavřely, migranti se v Řecku začali hromadit. Teď jich tam je registrováno asi 60 000.

Loni připlulo do Řecka výrazně méně migrantů než v předchozím roce, to jich bylo 173 450, loni 29 640. Masový příliv běženců do Řecka se zastavil díky dohodě EU s Tureckem, které migraci brání výměnou za finanční pomoc. Příliv migrantů do Řecka se loni výrazně snížil, s masovou migrací se stále potýká Itálie. Loni tam dorazilo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 119 250 běženců z Afriky, o rok dříve jich bylo 181 440. Výrazný nárůst migrace loni zaznamenalo Španělsko, kam dorazilo z Afriky podle UNHCR 27 250 běženců. To je skoro dvojnásobek proti roku 2016 (14 100).

(čtk)