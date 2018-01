FOTO - Haló noviny

Kniha o Trumpovi jde na odbyt

Severní Korea získala munici na výpady proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi: skandální knihu amerického novináře Michaela Wollfa, napsala ve čtvrtek agentura AP.

Novinář Wollf v ní zpochybňuje Trumpovy schopnosti vykonávat úřad a jeho duševní zdraví. Článek o obsahu knihy, Trumpově reakci a o důvodech, proč jde dílo tak dobře na odbyt, vyšel také v oficiálním severokorejském deníku Rodong Sinmun. Prodej knihy odráží »rychle narůstající protitrumpovské nálady v mezinárodní komunitě,« uvedl deník. »Protitrumpovská kniha otřásá celým světem a Trumpovi se všude dostává ponížení,« stojí dále v článku. Kniha podle něj »předpovídá Trumpův pád«.

Už je zadán dotisk

Knihu Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu vydalo nakladatelství Macmillan v pátek 5. ledna v nákladu 150 000 výtisků. Následující sobotu se jich prodalo 29 000. Elektronické verze se do čtvrtka prodalo 250 000 kusů, a nadto i 100 000 audioknih, napsala agentura AP s odvoláním na nakladatelský dům. A prodej stále úspěšně pokračuje. Macmillan už zadal dotisk dalšího milionu výtisků. Americký prezident obsah knihy tvrdě kritizuje a jeho poradci tvrdí, že je v ní vše vymyšleno.

Odvolání na ústavu

Kniha měla původně vyjít až v úterý 9. ledna. Ale protože se právníci Bílého domu podle listu The Washington Post snažili distribuci knihy zmařit, zcela ji zastavit, zakazovali i výňatky z jejího obsahu zveřejňovat, vydavatel raději s knihou vyšel mezi čtenáře dříve, než bylo původně vydavatelským domem naplánováno. John Sargent, šéf nakladatelství Macmillan, se v dopisu zaměstnancům svého podniku odvolal na první dodatek americké ústavy zaručující svobodu slova.

»Aktivní« Bílý dům

Podle Sargenta byly pokusy současného amerického prezidenta zablokovat šíření knihy »očividně neústavní«. Macmillan je dceřinou firmou vydavatelského domu Henry Holt and Company, který k okamžitě úspěšnému dílu vlastní práva. Právě vedení vydavatelství na všechny akce Bílého domu reagovalo rozhodnutím uspíšit datum distribuce. Pro jistotu, aby kniha skutečně spatřila světlo světa.

Objevila se Oprah

V těchto pro Trumpa zvlášť vypjatých dnech dal prezident najevo, že je přesvědčen o svém volebním vítězství v případě, že by se v roce 2020 o nejvyšší úřad ucházela v USA nesmírně slavná herečka a moderátorka Oprah Winfreyová (63). Prezident to řekl v Bílém domě při setkání s kongresmany. Nemyslí si ale, že Winfreyová do voleb skutečně půjde. Ovšem o její kandidatuře za Demokratickou stranu se stále častěji spekuluje. Nejbližší přítelkyně Gale Kingová v televizi CBS řekla, že Winfreyovou tato myšlenka zaujala. Kandidaturu prý aktivně nezvažuje, ale svou zemi miluje a chtěla by jí sloužit… Partner moderátorky Stedman Graham listu Los Angeles Times však sdělill, že Oprah bude »rozhodně« kandidovat«. Winfreyová, považovaná za nejbohatší Afroameričanku minulého století, se proslavila svým televizním pořadem Oprah Winfrey Show, který se na obrazovkách v USA objevoval v letech 1986 až 2011.

(ava, čtk)