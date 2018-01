Ilustrační FOTO - Pixabay

První představení

První pandí mládě narozené ve Francii se ukázalo veřejnosti. Pětiměsíční Yuan Meng se narodil v zoo Beauval v Saint Aignan sur Cher ve střední Francii. Podívat se na něj v sobotu přišlo mnoho zájemců a před výběhem se tvořila dlouhá fronta od osmi ráno.

Yuan Meng přišel na svět díky dohodě s Čínou, která Francii v roce 2012 na deset let zapůjčila jeho rodiče. Ve výběhu se mládě objevilo spolu s matkou asi v deset hodin. Pečivem, horkou kávou a kakaem návštěvníky hned ráno přivítala rodina Delordova, které zoologická zahrada patří. Ve výběhu byl i otec mláděte Yuan Zi, který nerušeně pojídal bambusové výhonky, zatímco k matce si Yuan Meng chodil pro povzbuzení. Při narození 4. srpna vážil pouhých 142 gramů, v současnosti už má skoro 11 kilogramů. V prosinci ho do zoo přišla pokřtít první dáma Brigitte Macronová a byla to velká sláva s účastí významných čínských zástupců z Pekingu. »Necháváme ho do tohoto výběhu vycházet už deset dní, aby si zvykl a abychom ověřili, že mu tady nehrozí žádné nebezpečí. Pandy se lidmi nenechají rušit, neuvědomují si, kolik lidí se na ně přichází podívat,« řekl v sobotu veterinář Baptiste Mulot. Mezi návštěvníky byla i Delphine ze severní Francie, která přijela se synem Kylianem. »Vyrazili jsme ve čtyři ráno, syn chtěl tu pandu rozhodně vidět. Máme pocit, že jsme svědky významného okamžiku, je to velmi dojemné,« řekla Delphine.

(ava, čtk)