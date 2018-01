Jiří Drahoš v prezidentské kampani během srpna 2017. FOTO - wikimedia commons

Drahoš vsadil na antikomunismus

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš by nikdy nejmenoval vládu, v níž by byli zástupci KSČM, a dokonce ani vládu, která by se opírala o podporu KSČM ve sněmovně. Řekl to v rozhovoru pro iDnes.cz.

»Komunisty ve vládě v žádném případě. A pokud bychom se dostali do situace, že by vláda měla záviset na podpoře KSČM, tak by ode mě ten člověk, který by sestavoval vládu, slyšel, že také ne,« řekl Drahoš v rozhovoru.

Politici KSČM byli Drahošovými slovy znechuceni. »Ještě ani nepootevřel pořádně dveře k prezidentské funkci a už lidi kastuje. Profesor, a potřebuje doúčko. Nutně!« napsala na Twitteru KSČM poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR Miloslava Vostrá.

Drahošův výrok ostře odsoudil i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Podle něj Drahoš projevil značnou dávku politického rasismu a ukázal, že nevnímá všechny voliče jako sobě si rovné. »Pan Drahoš opět prokázal, že nejenže nechce reprezentovat všechny občany, dokonce je chce i rozdělovat na elitní a druhořadé. Je evidentní, že nechápe význam ústavní funkce, do které kandiduje,« uvedl Filip.

I podle místopředsedy ÚV KSČM Jiřího Dolejše projevil Drahoš mimořádnou míru politického diletantismu. Jeho přístup je namířen proti parlamentní demokracii a také Ústavě. »Jak bude složena majorita pro důvěru vládě, je věc vyjednávání ve sněmovně, a ne prezidentova kádrování nad rámec Ústavy,« prohlásil Dolejš.

Drahoš v inkriminovaném interview rovněž uvedl, že by nikdy nejmenoval premiérem Andreje Babiše. To naznačuje, že by Drahošovo zvolení prezidentem mohlo přivést Českou republiku do mimořádné politické krize. Bez Babišova ANO totiž v současnosti žádnou vládu reálně sestavit nelze. Váha Drahošových svalnatých výroků je nicméně umenšována tím, že mandát současného prezidenta Miloše Zemana skončí, i v případě porážky ve volbách, až v březnu. Do té doby patrně stihne Andreje Babiše podruhé jmenovat premiérem a třetím, kdo bude premiéra jmenovat, bude dle Ústavy předseda sněmovny, jímž je představitel ANO. Nový prezident tak bude moci situaci ovlivnit již jen jedině tím, že by mohl rozpustit sněmovnu a vyhlásit nové volby. Zeman zdůraznil, že touto cestou jít nechce, Drahoš by se o to mohl pokusit, byť je otázkou, jestli i jemu nakloněné politické strany by to uvítaly v situaci, kdy jsou si dosti nejisté tím, zda by se do nové sněmovny vůbec dostaly.

Drahoš v rozhovoru též uvedl, že do televizní debaty s Milošem Zemanem půjde jen tehdy, pokud se jedna z debat uskuteční na jemu blízké veřejnoprávní televizi u moderátora Václava Moravce. Moravec v poslední době proslul naprosto bezskrupulózními útoky na Miloše Zemana. Zeman kvůli tomu do České televize zásadně nechodí. Pražský hrad bude o účasti prezidenta Miloše Zemana v televizních duelech informovat dnes.

Drahoš se rychle stal favoritem druhého kola prezidentských voleb poté, co ho podpořilo pět ze sedmi poražených prezidentských kandidátů: Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek a Vratislav Kulhánek. (Jen Petr Hannig podpořil Zemana, Jiří Hynek uvedl, že se rozhodne po televizní debatě.) Kdyby všichni voliči výše uvedených poslechli jejich doporučení a volební účast by byla zhruba stejná, zajistili by Drahošovi v druhém kole pohodlné vítězství. To zaregistrovali i bookmakeři sázkových kanceláří, podle jejichž kurzů již je Drahoš prezidentskému stolci blíže než Zeman.

K Drahošovi se hrnou i sponzoři. Přislíbili mu pro druhé kolo již deset milionů korun. Miliony pošle například Nadace Blížksobě, manželé Horákovi, kteří stojí za nakladatelstvím Albatros Media, nebo podnikatel Václav Dejčmar, majitel společnosti RSJ, který v minulosti finančně podpořil prezidentskou kandidaturu Karla Schwarzenberga nebo »uměleckou skupinu« Ztohoven, která na Pražském hradě ukradla prezidentskou standartu a nahradila ji červenými trenýrkami.

(ste)