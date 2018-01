Ilustrační FOTO - Pixabay

Greenpeace se spojil s EU

U Antarktidy by mělo vzniknout největší chráněné území na světě, požaduje spolu s Evropskou unií ekologické hnutí Greenpeace. To na podporu uvedeného cíle vyslalo do Jižního ledového oceánu ledoborec s výzkumníky.

Plavidlo Arctic Sunrise veze mezinárodní vědeckou skupinu, která chce zmapovat ekosystémy a rozšiřování průmyslového rybolovu ve Wedellově moři. Právě v něm by mohla být vyhlášena Antarktická rezervace na ochranu tučňáků, velryb, tuleňů a dalších živočichů.

Rezervace má zabírat přes 1,8 milionu km2, což je pětkrát více než rozloha Německa. Žádost o její vytvoření podala EU v říjnu 2016. O návrhu má letos v říjnu jednat Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR). Tu tvoří EU a 24 zemí, včetně Spojených států, Ruska, Číny, Austrálie, Brazílie a Indie.

CCAMLR už předloni podle ČTK zřídila u Antarktidy chráněnou oblast o velikosti přes 1,55 milionu km2. Rezervace leží v Rossově moři a ve východní části Antarktidy.

(rj)