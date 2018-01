Ilustrační FOTO - Haló noviny

Opálka: Nemám důvěru k pevnosti Babišových slibů

Pokud by se v příštích letech měla průměrná penze dostat na 15 000 korun, jak slibuje premiér Andrej Babiš (ANO), musela by vláda prosadit mnohem výraznější model valorizace či jednorázové přidání. Vyplývá to z údajů o růstu důchodů. Babišovým slibům nevěří ani bývalý poslanec a expert KSČM na důchodovou problematiku Miroslav Opálka.

Vláda v programovém prohlášení neuvádí, jak by takového zvýšení důchodů chtěla dosáhnout. »Každopádně bych radikální zvýšení důchodů všem důchodcům přál. Jenže předchozí postoje, hlasování v minulé vládě či poslední volební program ANO s některými náhle avizovanými představami premiéra Babiše nejsou v souladu. Změnu bych přivítal, ale zkušenost mne vede k ostražitosti. Nemám důvěru k pevnosti těchto slibů,« řekl našemu listu Opálka. Navíc není podle něj jasné, jak a do kdy se má tohoto stavu dosáhnout. Podle Opálky připadají do úvahy dvě základní cesty - buď výši důchodů potáhne rychlejší růst mezd i inflace, nebo bude přijatý nový zákon o mimořádném navyšování nad zákonnou valorizaci. »To je však problematické, pokud je zároveň deklarováno vyvedení důchodového účtu mimo státní rozpočet. Důchodové pojištění bez vícezdrojového financování ze státního rozpočtu či jiným parametrickým změnám tento zásah bilančně nezvládne. K tomu netřeba žádných hlubokých analýz!« míní Opálka.

Expert KSČM na důchodovou problematiku Miroslav Opálka.

Pokud by se měl průměrný důchod za čtyřleté volební období dostat na 15 tisíc korun, musel by se zvednout o víc než 3000 korun. Od příštího ledna by tak každý rok musel růst mnohem víc než dosud. Penze se od ledna zvýšily o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny a o růst životních nákladů, celkem tedy o čtyři procenta. Aby se částka přiblížila ke slibované patnáctitisícové hranici, musely by se důchody upravovat například o celý růst mezd. Případně by vláda musela prosadit jednorázové přidání či zvýšení základní výměry penze, ale bez snížení procentního přidávání. Ročně by to stálo pár desítek miliard.

Propad důchodu se stává sociálně problematický

Vláda přitom počítá s opatřením, které by mělo podle propočtů ČTK naopak zvyšování důchodů většině seniorů a seniorek přibrzdit. Chce zvednout základní výměru penze z nynějších devíti procent průměrné hrubé mzdy na deset procent. Tento pevný díl je pro všechny stejný a od ledna se zvýšil z 2550 na 2700 korun. Procentní výměra, která se odvíjí od odpracovaných let a výdělku, se upravila v průměru o 325 korun. Pokud by se důchody už letos zvyšovaly podle plánovaného opatření, pevný díl by se zvedl na 3000 korun. Rostl by tedy proti loňsku o 450 korun. Na procentní přidávání by tak zbylo v průměru 25 korun. Toto zvýšení by bylo podle ČTK výhodné pro lidi s penzí pod 11 200 korun. Pohoršily by si tak tři pětiny seniorů a seniorek.

»To by byla určitá cesta k povýšení solidarity. Nízkopříjmoví důchodci žádají rovnou valorizaci. Otázkou však je, jak v případě další ústavní stížnosti rozhodně Ústavní soud ČR, který již jedno precedentní rozhodnutí učinil ve prospěch zásluhovosti. Zatím jsme stále v tzv. pojistném - ne zabezpečovacím - systému a plnění se logicky odvíjí rovněž od výše pojistného. A to, ač se nám to líbí či nikoli,« vysvětlil expert KSČM.

V růstu důchodů se odráží nejen valorizace, ale také vyšší penze při nástupu na odpočinek. Na něj totiž odcházejí lidé s vyšší mzdou než dřív. Průměrný nástupní důchod je tak v daných letech vyšší než celková průměrná starobní penze. V roce 2016 byl 12 302 korun, tedy o 842 korun vyšší než průměr všech starobních penzí. Podle odborníků je nutné řešit rozevírání nůžek mezi důchody těch, kteří už nepracují dlouho, a těch, kteří do důchodu zrovna nastupují.

»Je to přesně tak. Po delší době se stává propad důchodu pro mnoho seniorů sociálně problematický. Proto KSČM navrhuje dvourychlostní valorizace. Rychlejší pro starodůchodce, což jsme již v minulosti realizovali,« dodal Opálka.

Starobní důchod pobíralo loni v září od České správy sociálního zabezpečení 2,4 milionu žen a mužů. V průměru dostávali 11 828 korun. Úřad vyplácel ještě téměř půl milionu invalidních a pozůstalostních důchodů. Svůj důchodový systém má pak i armáda či policie.

