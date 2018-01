Siniaková zlomila prokletí prvního kola

České tenistky Kateřina Siniaková a Denisa Allertová postoupily do druhého kola grandslamového Australian Open. Letošní finalistka turnaje v Šen-čenu Siniaková v úvodním duelu v Melbourne porazila po dvou hodinách a třech minutách Marii Sakkariovou z Řecka 6:2, 6:7 a 6:4. Allertová navázala na úspěšnou kvalifikaci a zdolala Francouzku Pauline Parmetierovou 6:3 a 6:0.

Siniaková zlomila nezdary v prvních kolech grandslamů, na kterých loni prohrála úvodní zápas pokaždé. Na Australian Open postoupila do druhého kola podruhé z pěti startů. »Musela jsem si to vydřít na 200 procent. Měla jsem to hodně připravené. Nástup byl pomalejší, ztratila jsem brejk, pak jsem uhrála hodně gamů za sebou a měla to dobře rozjeté. Trochu jsem se dostala do problémů. Zvedl se vítr, místo abych toho využila, bojovala jsem s tím a dostala ji zpátky do hry,« řekla po zápase.

Měla problémy s větrem, který se zvedl. »Místo abych toho využila, bojovala jsem s tím a dostala ji zpátky do hry. Ona pak hrála moc dobře, nedokázala jsem ji přetlačit, zabít míč, bylo pro mě těžké uhrát si bod. Jsem moc ráda, že jsem třetí set dotáhla,« doplnila Siniaková.

Její další soupeřkou bude favorizovaná Elina Svitolinová z Ukrajiny, která ji loni vyřadila v prvním kole US Open. Turnajová čtyřka dnes zdolala 6:3, 6:2 srbskou kvalifikantku Ivanu Jorovičovou.

Allertová je ve druhém kole úvodního grandslamu sezony potřetí ze čtyř startů. Prospělo jí několik povedených zápasů. »Jsem rozehraná a proběhlo to nejlépe, jak mohlo. Soupeřka byla nepříjemná, nakopávala forhend a bylo to těžší než předešlý zápas. Nijak mě to nezlomilo, nepřehrála mě,« řekla. Upozornila ale, že výsledek úplně neodpovídá obrazu hry. »Není to tady všechno tak jednoduché, jak to vypadá z výsledků. Zvládám klíčové gamy ke svému prospěchu. V prvním setu se to lámalo a já to ustála,« dodala Allertová. V dalším utkání narazí na Číňanku Čang Šuaj, která vyřadila trápící se loňskou vítězku US Open a turnajovou třináctku Sloane Stephensovou z USA.

O překvapení se postarala Belinda Bencicová. Švýcarka v 1. kole vyřadila loňskou finalistku a letos pátou nasazenou Venus Williamsovou z USA 6:3 a 7:5.

Bezproblémový start naopak zažil loňský finalista mužské dvouhry Rafael Nadal ze Španělska. První muž světového žebříčku, jenž po letech "oprášil" svou image z úvodu kariéry a nastoupil v tričku bez rukávů, deklasoval 6:1, 6:1 a 6:1 sedmatřicetiletého Dominikánce Víctora Estrellu.

Ostapenková postoupila, Stephensová znovu nevyhrála

V rozdílném rozpoložení jsou loňské grandslamové šampionky. Královna French Open Lotyška Jelena Ostapenková hravě prošla prvním kolem Australian Open, vítězka US Open Sloane Stephensová vypadla.

Dvacetiletá Ostapenková si v Melbourne poradila v zahajovacím utkání v Rod Laver Areně s Italkou Francescou Schiavoneovou 6:1 a 6:4. Stephensová podlehla Číňance Čang Šuaj 6:2, 6:7 a 2:6 a od triumfu v New Yorku ještě nevyhrála zápas.

»Je to nepříjemná prohra, ale nejsem až tak smutná. Všechno je dobré. Budu v pořádku, nebojte. Brzy budu zpátky,« ujišťovala 24letá Stephensová, jež od své senzační jízdy na US Open prohrála osmý zápas za sebou.

Duel s Čang Šuaj ale mohla Stephensová vyhrát. Ve druhém setu podávala za stavu 5:4 na vítězství, ale servis si neudržela. Tie-break ztratila a ve třetím setu dominovala soupeřka.

Ostapenková zvládla roli grandslamové šampionky o poznání lépe. Po vítězství na antuce na Roland Garros došla do čtvrtfinále Wimbledonu, hrála třetí kolo US Open, ovládla velký turnaj v Soulu a ve Wu-chanu postoupila do semifinále.

Letošní sezonu ale nezačala ideálně. Na obou přípravných turnajích prohrála své první zápasy, v Šen-čenu s Kristýnou Plíškovou. V Melbourne se ale dokázala zkoncentrovat a postoupit. »Není snadné hrát v pozici favoritky, zvlášť když je vám dvacet. Každá soupeřka se na mě chce vytáhnout,« řekla Lotyška.

Bývalá světová sedmička Belinda Bencicová pokračuje v návratu na výsluní. Švýcarskou tenistku v posledních dvou letech přibrzdila zranění, ale už na konci loňské sezony vyhrála tři turnaje v řadě a svoji formu potvrdila i v 1. kole Australian Open, v kterém vyřadila Američanku Venus Williamsovou.

Dvacetiletá Bencicová, nyní 78. v pořadí WTA, porazila loňskou finalistku a letos pátou nasazenou Venus Williamsovou 6:3 a 7:5. »To bylo úžasné. Skvělý zápas, měl parádní úroveň,« řekla Bencicová, která může být oporou švýcarského výběru v únorovém 1. kole Fed Cupu v Praze proti českému týmu.

O 17 let starší soupeřce předtím podlehla čtyřikrát v řadě a nezískala ani set. »Přemýšlela jsem o těch zápasech. Hrála jsem je s příliš velkým respektem, s obavou a moc opatrně. Tentokrát jsem zkusila hrát agresivněji,« uvedla Bencicová.

Svůj plán v Melbourne naplnila. Výborně returnovala, nastřílela 32 vítězných úderů, udělala jen 12 nevynucených chyb a Američance vzala pětkrát podání. »Jsem opravdu nadšená. Využila jsem šance,« pochvalovala si. »Bylo potřeba hrát chytře a na hraně možností. To vše jsem dělala.«

Pro Bencicovou to byla první výhra na grandslamu od US Open 2016. Loni vypadla v Melbourne v 1. kole se Serenou Williamsovou a další turnaje velké čtyřky vynechala po operaci zápěstí levé ruky. Na kurty se vrátila v září a v závěru sezony vyhrála patnáct zápasů v řadě.

Pro Venus Williamsovou byl návrat do Areny Roda Lavera hořký. Před rokem na stejném kurtu prohrála finále s mladší sestrou Serenou. Nyní se loučila po prvním utkání, které se od konce první sady dohrávalo pod zataženou střechou.

»Nehrála jsem tak špatně. Nevyhazovala jsem každý úder, ona prostě hrála dobře,« uvedla sedminásobná grandslamová šampionka. Osmnáctou účastí na Australian Open vyrovnala rekordní počet startů na úvodním grandslamu sezony, který drží Amy Frazierová a Nicole Prattová. Počtvrté v Melbourne vypadla v 1. kole, na žádném jiném grandslamu se jí to tolikrát nestalo.

Její vyřazení znamená, že po dvaceti letech chybí ve 2. kole turnaje jméno Williamsová. Serena titul neobhajuje, protože se po zářijovém porodu dcery ještě necítila dostatečně připravena.

Dvouhra mužů - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Estrella (Dom. rep.) 6:1, 6:1, 6:1, Dimitrov (3-Bulh.) - Novak (Rak.) 6:3, 6:2, 6:1, Čilič (6-Chorv.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5), Sugita (Jap.) - Sock (8-USA) 6:1, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, Carreňo (10-Šp.) - Kubler (Austr.) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1, Edmund (Brit.) - Anderson (11-JAR) 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, Tsonga (15-Fr.) - King (USA) 6:4, 6:4, 6:1, Ebden (Austr.) - Isner (16-USA) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3, Kyrgios (17-Austr.) - Dutra Silva (Braz.) 6:1, 6:2, 6:4, Bemelmans (Belg.) - Pouille (18-Fr.) 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), Müller (23-Luc.) - Delbonis (Arg.) 7:5, 6:4, 6:3, Schwartzman (24-Arg.) - Lajovič (Srb.) 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9, Nišioka (Jap.) - Kohlschreiber (27-Něm.) 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2, Džumhur (28-Bosna) - Lorenzi (It.) 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4, Rubljov (30-Rus.) - Ferrer (Šp.) 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2, Cuevas (31-Urug.) - Južnyj (Rus.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:5, Shapovalov (Kan.) - Tsitsipas (Řec.) 6:1, 6:3, 7:6 (7:5), Istomin (Uzb.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), Dolgopolov (Ukr.) - Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, Seppi (It.) - Moutet (Fr.) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2, Harrison (USA) - Sela (Izr.) 6:3, 5:7. 3:6, 7:5, 6:2, Troicki (Srb.) - Bolt (Austr.) 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4, Simon (Fr.) - Copil (Rum.) 7:5, 6:4, 6:3, Karlovič (Chorv.) - Djere (Srb.) 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2), McDonald (USA) - Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:1, Basilavšvili (Gruz.) - G. Melzer (Rak.) 6:3, 6:4, 2:6, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Bhambri (Indie) 7:6 (7:4), 6:4, 6:3, Mayer (Arg.) - Jarry (Chile) 6:2, 7:6 (7:1), 6:3, Millman (Austr.) - Čorič (Chorv.) 7:5, 6:4, 6:1, Sousa (Portug.) - Brown (Něm.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:1, Ruud (Nor.) - Halys (Fr.) 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 11:9, Džazírí (Tun.) - Caruso (It.) 6:7 (2:7), 3:6, 6:3, 7:5, 6:3.

Dvouhra žen - 1. kolo:

Siniaková - Sakkariová (Řec.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:4, Allertová - Parmentierová (Fr.) 6:3, 6:0, Wozniacká (2-Dán.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:2, 6:3, Svitolinová (4-Ukr.) - Jorovičová (Srb.) 6:3, 6:2, Bencicová (Švýc.) - V. Williamsová (5-USA) 6:3, 7:5, Ostapenková (7-Lot.) - Schiavoneová (It.) 6:1, 6:4, Babosová (Maď.) - Vandewegheová (10-USA) 7:6 (7:4), 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Stephensová (13-USA) 2:6, 7:6 (7:2), 6:2, Görgesová (12-Něm.) - Keninová (USA) 6:4, 6:4, Pavljučenkovová (15-Rus.) - Kozlovová (Ukr.) 3:6, 6:4, 6:3, Rybáriková (19-SR) - Townsendová (USA) 6:0, 7:5, Kasatkinová (22-Rus.) - Schmiedlová (SR) 6:0, 6:3, Gavrilovová (23-Austr.) - Falconiová (USA) 6:1, 6:1, Kanepiová (Est.) - Cibulková (24-SR) 6:2, 6:2, Kosťuková (Ukr.) - Pcheng Šuaj (25-Čína) 6:2, 6:2, Bertensová (30-Niz.) - Bellisová (USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, Kontaveitová (32-Est.) - Kruničová (Srb.) 6:4, 7:5, Flipkensová (Belg.) - Riskeová (USA) 2:6, 7:6 (8:6), 6:3, Beguová (Rum.) - Makarovová (Rus.) 3:6, 6:4, 8:6, Tuan Jing-Jing (Čína) - Duqueová (Kol.) 6:0, 6:1, Linetteová (Pol.) - Bradyová (USA) 2:6, 6:4, 6:3, Barthelová (Něm.) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 7:5, Cornetová (Fr.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:2, Martičová (Chorv.) - Van Uytvancková (Belg.) 7:6 (7:5), 6:3, Rogowská - Fourlisová (obě Austr.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:2, Bondarenková (Ukr.) - Golubicová (Švýc.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, Suárezová (Šp.) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:3, Puigová (Portor.) - Stosurová (Austr.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, Mertensová (Belg.) - Kužmová (SR) 6:2, 6:1, Kumkhumová (Thaj.) - Larssonová (Švéd.) 6:3, 7:5, Gibbsová (USA) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 6:1, Fettová (Chorv.) - Egučiová (Jap.) 6:3, 6:2.

