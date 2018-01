Ale vypadly Kvitová a Kristýna Plíšková

Úspěšný druhý den pro Čechy na Australian Open

Českým tenistkám se daří i druhý den Australian Open. Vstup do úvodního grandslamu sezony v Melbourne zvládly Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová i Markéta Vondroušová. V českém duelu mezi muži uspěl Jiří Veselý, který zdolal kvalifikanta Václava Šafránka 6:4, 6:3 a 6:3. Vypadla jen Petra Kvitová po bitvě plné zvratů s Němkou Andreou Petkovicovou.

Berdych už za umělého osvětlení přehrál nebezpečného mladého Australana Alexe De Minaura; osmnáctiletého domácího tenistu vyřadil po setech 6:3, 3:6, 6:0 a 6:1. »Hodně jsem o něm slyšel a na svůj věk hraje impozantně. Nebyl to jednoduchý los na první kolo, ale vytáhl jsem docela dobrý tenis,« řekl Berdych na kurtu. »Pár jeho zápasů v televizi jsem viděl, abych byl připravený a myslím, že jsem byl.«

Těsně před Berdychem prohrála Kristýna Plíšková s dvojnásobnou semifinalistou turnaje Polkou Agnieszkou Radwaňskou 6:2, 3:6 a 2:6.

Karolína Plíšková si pomohla sedmi esy a komplikace měla jen v závěru utkání. »Bylo to takové protrpěné, ale doufám, že se budu příště cítit trochu líp. Servis mi moc nefungoval, pár es sice bylo, ale skoro všechno jsem si jinak uhrála přes výměny,« řekla po zápase. Její další soupeřkou bude Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová (71. v žebříčku WTA).

Strýcová bude hrát druhé kolo se Španělkou Larou Arruabarrenaovou (84.), Šafářovou čeká Sorana Cirsteaová z Rumunska (37.) a levou rukou hrající Vondroušová se utká s osmou nasazenou Francouzkou Caroline Garciaovou.

Berdych bude ve čtvrtek hrát se Španělem Guillermem Garcíou-Lópezem. Veselý, který v Melbourne vyhrál juniorku, nyní přešel mezi muži první kolo poprvé a až na pátý pokus. Ve 2. kole se střetne s Adrianem Mannarinem z Francie.

Obhájce titulu Švýcar Roger Federer vstoupil do turnaje v klidu. Druhý nasazený porazil bez problémů Slovince Aljaze Bedeneho 6:3, 6:4 a 6:3. Nezaváhala ani žádná z favoritek. Postoupily světová jednička Rumunka Simona Halepová, Britka Johanna Kontaová, Ruska Maria Šarapovová či Němka Angelique Kerberová.

První zápas po půl roce úspěšně zvládl Novak Djokovič. Šestinásobný šampion Australian Open, jenž před pauzou vynucenou problémy s loktem hrál naposledy Wimbledon a na návrat se připravoval i pod trenérským vedením Radka Štěpánka, nedal šanci Donaldovi Youngovi z USA. Ztratil s ním jen sedm gamů.

Šestá nasazená Karolína Plíšková porazila na centrálním dvorci Roda Lavera Veronicu Cepedeovou z Paraguaye 6:3 a 6:4. Strýcová si poradila s Američankou Kristie Ahnovou 6:1, 7:5, Šafářová s domácí Ajlou Tomljanovicovou 7:5, 6:3 a Vondroušová při premiéře v hlavní soutěži s Japonkou Kurumi Naraovou 7:5 a 6:4.

Nezaváhala ani žádná z dalších favoritek. Postoupily Britka Johanna Kontaová, Ruska Maria Šarapovová či Němka Angelique Kerberová.

V dalším duelu se rvala o postup česká tenistka Petra Kvitová, žel, neuspěla. Ta sice nezvládla úvodní sadu s Němkou Andreou Petkovicovou. Za stavu 2:5 sice vzala soupeřce servis, ale vzápětí neudržela své podání a ztratila set.

Druhé dějství bylo vyrovnané. Česká Lvice dřela a v deváté hře se dostala do vedení 40:0. Němka sice uhrála dva následující fiftýny, ale brejk už si Kvitová vzít nenechala. Při vlastním servisu následně odvrátila osm brejkbolů, aby získala set v poměru 6:4.

V rozhodujícím setu to vypadalo na jasnou záležitost v podání německé tenistky, která se dostala do vedení 4:0. Jenže pak Kvitová sáhla na dno sil a vydřela vyrovnání na 4:4. Devátou hru ale při svém servisu uhrála Petkovicová a Češka šla podávat na udržení v utkání.

Na servisu se české Lvici nevedlo a Němka se dostala ke dvěma mečbolům. Kvitová je oba dokázala odvrátit. Třetí mečbol na sebe nenechal dlouho čekat, ale česká hráčka ukázala pevné nervy a vynutila si pokračování duelu.

To ji nastartovalo, přitvrdila a prolomila podání německé hráčky. Kdo si myslel, že je rozhodnuto, pletl se. Češka totiž vzápětí ztratila servis a drama pokračovalo. Za stavu 7:7 se opět vytáhla česká tenistka, znovu se Němce uthla a šla podávat na vítězství. Jenže ani tohle nebyla konečná a navrch následně měla za stavu 9:8 Němka. Kvitová sice šla na podání, ale servis ji znovu zradil, a tak mohla slavit postup po obrovské bitvě německá tenistka.

Dvouhra mužů - 1. kolo:

Veselý - Šafránek 6:4, 6:3, 6:3, A. Zverev (4-Něm.) - Fabbiano (It.) 6:1, 7:6 (7:5), 7:5, Goffin (7-Bel.) - Bachinger (Něm.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4, Wawrinka (9-Švýc.) - Berankis (Lit.) 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2), Querrey (13-USA) - F. López (Šp.) 6:3, 6:4, 6:2, Djokovič (14-Srb.) - Young (USA) 6:1, 6:2, 6:4, Verdasco (Šp.) - Bautista (20-Šp.) 6:1, 7:5, 7:5, Ramos (21-Šp.) - Donaldson (USA) 6:2, 6:3, 6:4, Lacko (SR) - Raonic (22-Kan.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:4), Mannarino (26-Fr.) - Berrettini (It.) 6:4, 6:4, 6:4, Donskoj (Rus.) - Mayer (Něm.) 6:4, 6:4, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:3, 6:1, Marterer - Stebe (oba Něm.) 6:0, 6:3, 6:4, Kicker (Arg.) - Thompson (Aus.) 6:3, ,6:1, 4:6, 3:6, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:3, 4:6, 7:5, Benneteau (Fr.) - Daniel (Jap.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:0), 6:4, 6:1, Sonego (It.) - Haase (Niz.) 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 7:5, Struff (Něm.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:1, 6:2, 6:4, Sandgren (USA) - Chardy (Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:2.

Dvouhra žen - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6) - Cepedeová (Parag.) 6:3, 6:4, Strýcová (20).- Ahnová (USA) 6:1, 7:5, Šafářová (29) - Tomljanovicová (Aus.) 7:5, 6:3, Vondroušová - Naraová (Jap.) 7:5, 6:4, Kvitová - Petkovicová (Něm.) 3:6, 6:4, 8:10, Garciaová (8-Fr.) - Witthöftová (Něm.) 7:5, 6:3, Kontaová (9-Brit.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:1, Sevastovová (14-Lot.) - Lepchenková (USA) 3:6, 6:3, 6:2, Vesninová (16-Rus.) - Džabúrová (Tun.) 6:3, 6:4, Keysová (17-USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 7:5, Kerberová (21-Něm.) - Friedsamová (Něm.) 6:0, 6:4, Lučičová-Baroniová (28-Chor.) - Rogersová (USA) 7:6 (8:6), 5:7, 6:2, Šarapovová (Rus.) - Mariaová (Něm.) 6:1, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:5), Haddadová Maiaová (Braz.) - Cabreraová (Austr.7:6 (7:3), 6:4, Vekičová (Chorv.) - Hibinová (Jap.) 7:5, 6:3, Peraová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Dijasová (Kaz.) 5:7, 6:4, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - McHaleová (USA) 6:3, 6:2, Arruabarrenaová (Šp.) - Hogenkampová (Niz.) 6:1, 6:2.

(čtk)