Redakční sloupek

Krásní lidé v politice

Krásní lidé to mají jednodušší v řadě oblastí života a politika není výjimkou. K takovému závěru dospěli zdaleka nejenom odborníci z univerzity v západoněmeckém Düsseldorfu, kteří posuzovali vliv atraktivity politiků a političek na jejich volební výsledky.

O něčem podobném jsme se přesvědčili v celé řadě volebních klání i u nás doma, první kolo současných prezidentských voleb nevyjímaje. Marek Hilšer sice do druhého kola nepostoupil (jednak lovil ve stejných vodách jako celá řada dalších kandidátů tzv. pražské kavárny, a pak, přece jen na hlavu státu si jmenovitě konzervativní Češi představují spíše věkově zkušenější osobnosti), ale bezmála devět procent bylo i tak překvapení a všichni se shodují, že jde o úspěch. Hilšer sám se z hlediska přepočtu množství financí investovaných do kampaně na volební zisk dokonce označil za vítěze hlasování...

Ne, rozhodně nepatřím mezi jeho fanoušky - už proto, že je pravicovým liberálem, a dvojnásob proto, že se chlubil tím, jak by v případě zvolení ocenil bratry Mašíny (pro jejichž zločiny má bohužel pochopení i Zemanův protikandidát pro druhé kolo Jiří Drahoš), ale jedno Hilšerovi přiznat musím. Byl fyzicky nejkrásnějším kandidátem, což při jeho úspěchu rozhodně hrálo svou roli.

Düsseldorfští sociologové opakovaně zkoumali celkem 1786 politiků, kteří v zářijových parlamentních volbách kandidovali do Spolkového sněmu. Analýza ukázala, že velmi atraktivní kandidát může díky svému vzhledu získat při hlasování až o pět procentních bodů více. Odpovídá to poznatkům o tom, že pro voliče jsou při rozhodování, komu dají svůj hlas, stále důležitější jednotlivé osobnosti. Naopak význam programů politických stran ustupuje do pozadí.

Jako nejatraktivnější ve zmiňovaných volbách byla hodnocena Sahra Wagenknechtová, která do voleb vedla naši spřátelenou Die Linke. Podobně uvažuje autentická levice třeba v jižní Evropě. Vezmeme si z toho ponaučení i my? Koho nabídnout v příštích volbách rozhodně máme!

Roman JANOUCH