Čapí hnízdo – problém téměř světový

Téměř 30 let se už náš stát zmítá v nejrůznějších kauzách a podvodech, při nichž vznikly národu ztráty ve výši set miliard korun. Nevím o žádné, která by se vyřešila a lup se národu vrátil. Asi nemá smysl se nad tím pozastavovat – vždyť jde o kapitalistickou morálku, která diktuje mít ze všeho zisk. I taková morálka potřebuje právní oporu a tu asi měla poskytnout Západočeská univerzita (ZU). Jak směšné jsou závěry šetření této kauzy - na občana, který si vyrobí maturitní vysvědčení, máme trestní sazby, ohrožení demokracie ve státě činem ZU v podstatě vyšumělo. Prý i doktorům, zplozeným z větších písmen, tituly zůstaly. Taková je práce parlamentu, takové zákony vyrábí.

Kauzu Čapí hnízdo známe z mnoha plků v médiích a myslím, že i proslaví Česko ve světě víc než Václav Havel. Kde je pravda, nevím, ale jestli Ing. Babiš splnil nároky na dotaci, byť s nějakým záměrem, potom by, dle mého názoru, bylo správné spekulovat spíš o autorech dotačních pravidel a kontrolorech. Vždyť zákon mohl být právě pro podobné možnosti záměrně zformulován. Život přece jasně prokázal kvality exbratra Ing. Kalouska a jeho druhů napříč politickým »demokratickým« spektrem, kteří tak úspěšné v takové právní bažině žijí. Kdyby pan Babiš nezačal sahat do koryta zbohatlíků, asi by kauza vůbec nevznikla. Nechci spekulovat, zda to udělal vědomě, ve snaze pomoci státnímu rozpočtu, anebo nevědomky.

Případ mě zajímá o to víc, že již dva roky se pokouším přispět k vyřešení kauzy, která má prokazatelně všechny známky podvodu při čerpání dotace z evropských fondů. Jde o stavbu, která nebyla provedena v souladu se schválenou dokumentací, nesplnila základní předpoklad čerpání dotace (vytváření rovných příležitostí pro všechny), úřady odvoláváním se na falešné dokumenty, které samy dodatečně vyrobily, kryjí podvod. V této falešné hře se podporují MÚ MČ Praha-Dolní Počernice, MÚ MČ Praha 9, Magistrát hl. m. Prahy a tomu blahosklonně žehnají ministerstvo financí, OLAF, ministerstvo pro místní rozvoj. Všem předkládám jejich vlastní doklady i foto, dokazující podvod. Po proběhnutí prvního kola, které začalo podáním na podezření z trestného činu, jsem se po řadě odvolání na různé stupně státních zastupitelství dostal zpět na Policii ČR. Ing. Babiš dotační prostředky aspoň racionálně použil, v případě tzv. Revitalizace Hostavického potoka, o kterou jde v mém případě, byl společnosti předán zmetek.

Asi je nutno si uvědomit realitu, máme přece novou, kapitalistickou morálku. Proto například celodenní jednání parlamentu o Čapím hnízdu považuji za plýtvání časem a prostředky – o takových námětech by se měli poslanci hádat v hospodě a za své, protože nic nevyřeší, a myslím, že jim to ani nepřísluší, od toho je opravdu policie. Ve sněmovně by měli dělat zákony ne umožňující, ale vylučující případné postranní spekulace a podvody. Ale to už by se asi zase dostali do střetu svých zájmů i do rozporu s principy, na nichž polistopadoví mesiáši splácali náš kapitalismus.

Evžen SMRKOVSKÝ