Putin nás opravdu neohrožuje, ale…

Jak to tedy je? Ohrožuje nás Putin a Rusko? Napadne nás zítra či pozítří? Tedy Českou republiku uprostřed Evropy. Jak se k nám vůbec dostane? Letadly přes Ukrajinu nebo Bělorusko, a pak přes Polsko a případně i přes Slovensko? Nebo po silnicích první, druhé či třetí třídy? To ovšem bude trvat déle, ale protože zájem Putina je zcela jistě o to, obsadit Prahu, Brdy, moravskou kotlinu i skomírající doly na Ostravsku, určitě to provede. Proto i u nás ovlivňuje leccos. Volby i propagandu, šeptandu i ekonomiku nákupem našich podniků a pokusem se propašovat mezi stavitele dalšího bloku našich jaderných elektráren. Myslíte, že to není pravda? Pak jste na omylu, a kdybyste se zeptali například Miroslava Kalouska, potvrdí vám to.

Jiného názoru je, pro některé překvapivě, exprezident Václav Klaus. Ten zcela veřejně odmítl tvrzení, že Rusko nás ohrožuje a hned i dodal, že to bude naopak Evropská unie, jež ohrožuje naši vlast. Myslíte, že to přehnal? Podle mého nikoli. Kdo si nechal posvětit Lisabonskou smlouvou ztrátu části naší suverenity, jež umožňuje silným zemím nám vnutit cokoli? A za onou Lisabonskou smlouvou je Rusko, nebo Brusel v zádech se silným Německem? Jen prosťáček může odpovědět, že za vším je Rusko. Kdo na nás požaduje, abychom přijali přesně spočítané množství muslimských imigrantů, kteří nejen ze strachu, ale s nataženou rukou přišli nepozváni do Evropy? Kdo tyto přesuny svou politikou zavinil? Putin, anebo Brusel? Kdo donutil změnit název našeho rumu na »tuzemák«, kdo rozhoduje ve prospěch potomků šlechtických rodů, jejichž otcové se hlásili za války k Němcům a bojovali v jejich uniformách? Moskevské soudy, anebo soudy pro tzv. lidská práva, osobující si právo plést se i do zákonů jednotlivých evropských zemí?

Asi není třeba odpovídat. Příkladů je mnoho. Od inkluze po bezbřehou svobodu pro podnikání, tedy pro okrádání méně silných sousedů ve prospěch kont svých vlastních akcionářů a svého vlastního státního rozpočtu. A za tím vším je Putin?

Proto když jsem slyšel, že někteří kandidáti na prezidenta, nevyjímaje ani Jiřího Drahoše, se zaštiťovali svým evropanstvím a distancovali se od Ruska jakožto země, která nás ohrožuje, ohrožovala a bude ohrožovat, chtělo se mi smát, kdyby to nebylo k pláči. Tedy to, že jsou lidé, kteří v to věří a jsou schopni sednout na lep takovým tvrzením. Proto s plným vědomím podepisuji to, co řekl exprezident Klaus, byť s ním málokdy souhlasím: Putin nás neohrožuje, Brusel ano, a volit v 2.kole budu Zemana.

Jaroslav KOJZAR