Nejsilnější, máte padáka?

Je to 15 let zpátky. V lednu 2003 volil prezidenta republiky parlament a Václav Klaus, ač získal ve všech třech hlasovacích kolech nejvíce hlasů, neměl potřebnou většinu. A po neúspěšné třetí volbě prohlásil, že bude kandidovat i nadále, jelikož nechce, aby bylo naplněno »nejsilnější, máte padáka«. Narážel tím na tehdy populární televizní soutěž, kterou moderovala Zuzana Slavíková a která se jmenovala Nejslabší! Máte padáka!

Vzpomněl jsem si na to v sobotu večer, když pánové Fischer, Horáček, Hilšer a Topolánek oznámili svou podporu do druhého kola přímé prezidentské volby Jiřímu Drahošovi. Miloš Zeman, jasně nejsilnější kandidát prvního kola, který pana profesora porazil o více než 600 tisíc hlasů, může být nakonec s ohledem na systém poražen. Protože se proti němu spojí pražská kavárna, Kalouskova TOP 09, restituce hájící lidovci, velká část umělců atd. Nejde o to, najít dobrého prezidenta, ale prostě a jednoduše jen jiného, než je ten stávající. Ačkoli protikandidát mu nesahá ani po kotníky. Připomíná mi to celé volby do Senátu v roce 2012 na Praze 8, kde v prvním kole senzačně vyhrál kandidát KSČM Jiří Dolejš a ve druhém kole Pražané, podlehnuvší následné antikampani, houfně kráčeli podpořit jeho protikandidátku Danielu Filipiovou, ač mnozí přiznávali, že ji nemusejí.

Nicméně, systém volby prezidenta je zahrnut v Ústavě, a ač si o něm můžeme myslet své, byl předem daný, a tím pádem demokratický. Jen by mě zajímalo, jak by asi vypadaly výsledky parlamentních voleb (a nejen loni), kdyby v nich fungovalo právě ono druhé kolo…

To jsem ale poněkud odbočil. Zdánlivě jsou karty v prezidentských volbách rozdány jasně. Už i bookmakeři teď favorizují pana akademika. Podle našich mainstreamových médií i některých politologů prý může Zemana zachránit jen antikampaň plná podpásovek vůči Drahošovi. Přiznám se, že na ni tak nějak čekám. A zatím (nepřekvapivě) marně. Spíše mi přijde, že právě takovou antikampaň vedla již minimálně čtrnáct dní před prvním kolem média hlavního proudu vůči Miloši Zemanovi.

A po víkendovém vyhlášení výsledků to úspěšně pokračuje. Ale například články o tom, jak cizina mohutně podporuje pro druhé kolo proevropského a pronatovského Drahoše, mě těší. Občan je chytrý, a právě na to jistě uslyší. Než nezajímavé a nudné »želé«, jak se Zemanovu protikandidátu již nějaký ten pátek mezi veřejností přezdívá, raději člověka, který si sice někdy nevidí do pusy, ale je vlastenec se vším všudy a nehodlá být »vítačem« ani loutkou západních mocností. Jsem proto rád, že v zahraničí tak brzo odhalili, jaký kandidát má prioritu. To je totiž jedna z šancí, jak by Miloš Zeman mohl situaci, která je pro něj na první pohled beznadějná, zvrátit ve svůj prospěch. A ve prospěch suverenity a svébytnosti naší země…

Petr KOJZAR