Výnosy penzijních fondů pod inflací

Transformované penzijní fondy v roce 2017 vydělaly klientům desetiny procenta, žádný z nich nepřekoná inflaci, vyplývá to z odhadů penzijních společností. Růst spotřebitelských cen loni stoupl na 2,5 %.

O rok dříve tyto fondy při inflaci 0,7 % připsaly klientům v průměru výnos 0,8 %.

»Rozmezí zhodnocení bude od garantované nuly do desetin procenta,« uvedl analytik společnosti Partners Aleš Tůma. Za první tři kvartály bylo anualizované zhodnocení 0,6 %, což je prostý průměr za všechny transformované fondy. Finální průměr bude pravděpodobně nižší vzhledem ke korekci cen českých státních dluhopisů, která odstartovala v posledním čtvrtletí, dodal.

Výkonnost transformovaných fondů jednotlivých penzijní společností byla v posledních několika letech obecně velice nízká a zřídka se podívala přes jedno procento. »Za rok 2017 neočekávám nějakou zásadní změnu. Maximum, na které si klienti v rámci penzijního připojištění mohou sáhnout, se bude pohybovat okolo 1 až 1,25 %,« řekl investiční analytik Broker Consulting Martin Novák.

Je to podle něj dáno tím, že penzijní společnosti si díky nastavení systému penzijního připojištění (tedy garance nezáporného zhodnocení na úrovni kalendářního roku) nemohou dovolit investovat peníze klientů do rizikovějších a potenciálně výnosnějších cenných papírů a jsou nuceny investovat velmi konzervativně. Státní dluhopisy ale mají velmi nízký výnos, vysvětlil.

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo na konci třetího čtvrtletí 2017 podle údajů Asociace penzijních společností 3,76 milionu lidí. To bylo o asi 217 000 méně než na konci roku 2016.

Smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy ale už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech.

