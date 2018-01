Ilustrační FOTO - Pixabay

Nastane v našem zemědělství konečně obrat?

Je nejvyšší čas, aby se tak stalo. Uveďme známé skutečnosti o vývoji za čtyřicet let. Stav výroby v roce 1960 představuje 100 procent. Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách se v roce 1990 zvýšila na úroveň 159 a v roce 2010 se ocitla na úrovni 102 % výchozího roku. Podstatně se měnila i její struktura, neboť tempo růstu hrubé živočišné výroby bylo daleko vyšší než výroby rostlinné: zatímco rostlinná produkce se zvýšila (1990/1960) o 31 %, živočišná se zvýšila na úroveň 188 %. Ve výchozím roce podíl živočišné produkce na hrubé produkci představoval 49 %, v roce nejvyšší úrovně to činilo 58 %, v posledním roce našeho přehledu jsme se ocitli na začátku naší statistické řady.

Pokles živočišné výroby o 46 % za dvacet let je podstatný. To všechno ovlivnilo naší míru soběstačnosti a tím i nárok na finanční zdroje (rozdíl mezi hodnotou agrárního dovozu a vývozu), narušilo to soustavy zemědělského hospodaření, které zde vznikalo po mnoha desetiletí. V důsledku toho se půda ocitla bez dostatku organické hmoty se všemi důsledky z toho vyplývající. V tom samozřejmě i zadržování vody v krajině.

Co slibuje nová vláda

Je zcela pochopitelné, že změnu ve vývoji českého zemědělství spojujeme s programovým prohlášením vlády. Období čtyř let je dost dlouhé, aby se věci pohnuly dopředu. Program nepřichází s ničím novým, co zde nebylo v programu minulé vlády, ale snad lze říci, že naléhavost záležitostí více zdůrazňuje. Dobře to vystihuje toto doslovné znění: »Chceme dosáhnout úplné soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajistit bezpečnost potravin pro občany.«

Zemědělská politika všech členských zemí se realizuje pod vlivem zásad Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Především jsou zde obavy z takzvaného zastropování dotací. Mají spočívat v tom, že bude platit maximum dotací pro jeden podnik. Zatím se neví, kolik eur to bude. Zřejmě to vyplývá z toho, že SZP má v úmyslu více podporovat podniky menší a střední velikosti. Není proto vyloučeno, že v našem případě by to mohlo postihnout i firmy, které hospodaří na 1000 až 3000 hektarech. Naše nevýhoda spočívá v tom, že máme pouze jednoho partnera, který nás bude v tomto směru podporovat: Slovensko. Ve všech ostatních členských zemích je výměra podniků podstatně nižší.

Je zde snaha, aby se zvýšil podíl dotací ve prospěch živočišných výrobků a pro citlivé rostlinné produkty: ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, a to na úkor plateb na plochu.

Kladně je třeba hodnotit i skutečnost, že vládní program zahrnuje opatření proti dalšímu záboru zemědělské půdy a zásad při jejím prodeji: přednost mají mít ti, kdo na ní hospodaří.

Oslovit širší veřejnost!

Nebude to jednoduché. Je mnoho podniků, které ve svém výrobním programu téměř nemají živočišnou výrobu. Tomu, co bychom si přáli, odpovídají pouze výrobní programy se zaměřením na výrobu mléka a podniky se smíšenou výrobou. Podnik je ekonomická jednotka s rovnováhou mezi náklady a výnosy. Jiné než ekonomické nástroje rezortní ministerstvo nemá. Současně ale platí, že i v této oblasti máme mnoho nezodpovězených otázek.

Politika odvětví potřebuje proniknout i do širší veřejnosti. Má ráda hluk. A tak nás napadlo toto: proč by se této problematice nemohla věnovat jarní celodenní konference. Mohlo by se tak stát ve spolupráci rezortního ministerstva, nevládních zemědělských organizací a České zemědělské univerzity v Praze. A zde by bylo dostatek prostoru jak pro vědecké pracovníky, tak i pro ty, kteří se zabývají praktickou politikou. Není pochyb, že takové setkání by vzbudilo pozornost i sdělovacích prostředků.

Dimitrij CHOMA, Josef ŠENFELD

ILUSTRAČNÍ FOTO – Josef ŠENFELD