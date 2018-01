Ilustrační FOTO - Haló noviny

Uchazečů o práci má Temelín dost

Jaderná elektrárna Temelín letos přijme 80 zaměstnanců. Jde například o techniky provozu, systémové inženýry, technology nebo IT specialisty.

Řekl to temelínský mluvčí Marek Sviták. Elektrárna má 1188 zaměstnanců. »Jsme na potřebném stavu, nicméně o nové lidi máme stále zájem, a to o absolventy i zkušené odborníky. Letos máme v plánu přijmout osm desítek zaměstnanců, techniky provozu, systémové inženýry, specialisty profesní podpory, technology technické kontroly, IT specialisty nebo provozní elektrikáře,« řekl Sviták. Každý rok má elektrárna zájem i o operátory.

Loni a předloni posiloval Temelín kontrolní útvary. Za uplynulé dva roky zde našlo práci 183 lidí. Letos budou nábory souviset především s generační obměnou a s vykrýváním běžných personálních změn. »Například do roku 2020 vznikne nárok na odchod do důchodu více než třem desítkám odborníků a my musíme být na jejich odchod připraveni,« uvedl mluvčí.

Nových míst vznikne letos jen několik, například pozice specialisty hodnocení konfigurace jaderných elektráren nebo projektanta-konstruktéra. Uchazečů o práci má Temelín dost. Spolupracuje se středními i vysokými školami, účastní se pracovních veletrhů, pořádá odborné stáže. V jižních Čechách spolupracuje se 13 středními školami, v ČR s technicky zaměřenými vysokými školami. »Dlouhodobě u nás nacházejí uplatnění nejčastěji absolventi Západočeské univerzity, ČVUT Praha nebo VUT Brno,« řekl Sviták.

Zaměstnancům energetické společnosti ČEZ vzrostou letos smluvní mzdy o 2,2 procenta a tarifní mzdy o šest procent. Průměrnou mzdu firma nesděluje. »Mzdy v ČEZ jsou zcela konkurenceschopné a v sektoru energetiky jednoznačně nadprůměrné,« řekl mluvčí.

