Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trump nejede do Londýna kvůli »malému lesku«

Americký prezident Donald Trump zrušil chystanou únorovou návštěvu Londýna. Svůj krok na Twitteru zdůvodnil tím, že nesouhlasí se stěhováním americké ambasády v Londýně. Novou budovu měl slavnostně otevírat.

Trump tvrdí, že o tomto kroku rozhodla administrativa předchozího prezidenta Baracka Obamy, podle agentury Reuters ale z dostupných dokumentů na webu diplomatického zastoupení vyplývá, že rozhodnutí padlo ještě před Obamovým nástupem do funkce v lednu 2009.

Podle nejmenovaných zdrojů citovaných deníkem Daily Mail se Trumpovi zřejmě nelíbil formát návštěvy, která nebyla připravována jako oficiální státní, ale jen jako pracovní.

»Cestu do Londýna jsem zrušil z toho důvodu, že nejsem velkým fanouškem kroku Obamovy administrativy, která možná nejlépe umístěnou a nejlepší ambasádu v Londýně prodala za pár šupů, jen aby na periferii postavila novou za 1,2 miliardy dolarů (přes 25 miliard Kč),« napsal Trump na Twitteru.

Na stránkách velvyslanectví je ale informace, že rozhodnutí přestěhovat diplomatické zastoupení v britské metropoli bylo učiněno několik měsíců před Obamovým příchodem do Bílého domu, tedy ještě za republikánského prezidenta George Bushe mladšího.

Nejmenovaný zdroj citovaný listem Daily Mail uvedl, že prezidenta od cesty do Londýna mohl odradit nedostatečný lesk návštěvy, neboť její součástí by nebyly oficiální pocty a ani setkání s královnou Alžbětou II. V plánu bylo jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Podle deníku Daily Mail by se Trump měl sejít s Mayovou 26. nebo 27. února.

Spojené státy opouštějí dosavadní budovu velvyslanectví na náměstí Grosvenor ve čtvrti Mayfair a stěhují se do nově postavené budovy v centrální londýnské části South Bank kvůli bezpečnosti. Nová ambasáda, kterou agentura Reuters označila za skutečnou pevnost, už byla pro veřejnost otevřena. Stavba byla plně financována prodejem jiných londýnských nemovitostí v majetku USA, uvedl Reuters.

Mnoho britských politiků vyjádřilo vůči chystané Trumpově státní návštěvě odmítavý postoj a vyzývají ke zrušení pozvání. »Mnoho Londýňanů dalo najevo, že Donald Trump zde není vítán, když provádí tak kontroverzní politiku,« řekl minulý pátek londýnský starosta Sadiq Khan, který si s americkým prezidentem často ostře vyměňoval názory prostřednictvím sociálních sítí. »Zdá se, že ten vzkaz konečně pochopil,« dodal Khan.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson na to reagoval upozorněním, že oponenti jako Khan ohrožují vztahy se Spojenými státy, které jsou největším investorem v Británii.

Příznivci Trumpa reagovali na Khanovy výroky minulou sobotu, když přerušili konferenci Fabiánské společnosti v Londýně ve chvíli, kdy měl starosta vystoupit s hlavním projevem. Zvedali americké vlajky, provolávali hesla na podporu Trumpa a také brexitu. Když se Khan chystal k projevu, vystoupili jeho odpůrci i s voláním po Khanově zatčení a ze sálu je musela vytlačit policie. Mluvčí Fabiánské společnosti, která patří k zakládajícím členům britské Labouristické strany, je charakterizovala jako příznivce krajní pravice.

Khan se znovu posadil, a dokud se sál nezklidnil, listoval v novinách. Když se pak ujal znovu slova, s narážkou na Trumpova slova o své výjimečnosti starosta prohlásil: »Je radost být zde, i když nás ruší akce lidí, jež by někteří označili za stabilní génie.«

(čtk)