Sněmovna musí dát premiérovi mandát k Dublinu IV

Významnější než hlasování o vydání premiéra Andreje Babiše a předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka považuje předseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip schválení mandátu pro premiéra k jednání Evropské rady o úpravě evropského azylového systému, tzv. Dublinu IV.

»To znamená o tom, jak se má ČR chovat při jednání o novém řešení tzv. uprchlických kvót. Když jsme jednali s našimi europoslanci, zjistili jsme, že je nutné iniciovat případně mimořádnou schůzi sněmovny nebo na 6. schůzi (začíná dnes – pozn. red.) zařadit nový, mimořádný bod jednání, který by se Dublinu IV věnoval. Není možné, aby mandát předsedy vlády byl oslaben tím, že nemá důvěru. I když bude vláda bez důvěry, je třeba ho vybavit na jednání Evropské rady mandátem Poslanecké sněmovny,« sdělil Filip na tiskové konferenci.

Připomeňme, že permanentní kvóty na přerozdělování uprchlíků, které by přinesla reforma dublinského systému, jsou podle většiny českých europoslanců nepřípustné. S návrhem na novou podobu dublinského systému přišla loni Evropská komise poté, co Řecko a Itálie žádaly o větší pomoc s řešením uprchlické krize. Výsledkem je mechanismus, který má ulevit hraničním státům. Azylové řízení by již neprobíhalo v prvním státě, do kterého uprchlíci vstoupí, jak to platí dosud, ale podle daných kritérií by byli automaticky přerozdělováni do jiných členských států…

Také hnutí Svoboda a přímá demokracie by chtělo záležitosti okolo chystaných změn v azylovém systému probírat ve sněmovně prioritně, a to dnes. Pokud SPD s požadavkem neuspěje, plánuje kvůli tomu podat žádost o mimořádnou schůzi sněmovny, na jejíž svolání už sesbírala dostatek podpisů.

»Tato iniciativa tedy není jen naše, a je předpoklad, že vláda může získat mandát s více než 120 hlasy, aby se vyjádřila proti tomu, aby kdejaký bruselský úředník měl více pravomocí než vláda ČR, než Parlament ČR a než naše orgány, které rozhodují podle právního řádu ČR o udělení nebo neudělení azylu na území ČR. To je pro nás podstatné,« prohlásil před novináři předseda komunistů. Současně však považuje za důležité, aby prezidentští kandidáti, kteří se dostali do druhého kola volby hlavy státu, jasně řekli, jak se k tomuto mandátu budou chtít vyjádřit. »Znamená to tedy, jestli ty zbytky sdílené suverenity, které máme v Evropě, budeme chtít věnovat Bruselu, anebo si je ponecháme u nás. To je principiální věc, kterou chceme slyšet od sněmovny,« dodal Filip.

Předseda Evropské rady Donald Tusk už v prosinci uvedl, že se lídři zemí EU budou otázkou zabývat na summitu v březnu, rozhodnutí by podle něj mohlo padnout na dalším summitu v červnu.

Priority KSČM: Referendum a ztráta mandátu

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik novináře informoval o tom, že klub přijal plán legislativních aktivit pro současné volební období. »Bezprostředně na tapetě« jsou podle něj dva návrhy, a to návrh zákona o všeobecném referendu a návrh zákona o ztrátě mandátu. Jde o návrh, který komunisté předkládají opakovaně. Jeho cílem je určit, že poslanec a poslankyně ztrácí mandát v okamžiku, kdy se odchýlí od volebního programu, a tedy zradí své voliče. Jednoduše řečeno – jde o tzv. přeběhlíky. »Chceme, aby v rámci tohoto procesu bylo nastaveno, za jakých podmínek, které orgány mají jednat o tom, jakým způsobem se dá tato zrada na voličích vyřešit. Je to bolavé dlouhodobě a podle našeho soudu je právě teď doba, abychom se tímto tématem zabývali,« řekl Kováčik. Dodal, že další téma, které chtějí komunisté vnést na lednovou schůzi sněmovny, je téma lithium.

Nenechat téma lithium usnout

Místopředseda klubu KSČM Leo Luzar podotkl, že v médiích »běží fáma«, že kauza lithium vznikla na »nějakých nepřátelských webech«, že se jedná o součást »nějaké dezinformační kampaně«. »Toto musíme zásadně odmítnout, protože klub KSČM se v případě kauzy lithium - která možná ovlivnila výsledek voleb, ale osobně si myslím, že spíše otevřela oči české veřejnosti - velice dlouho připravoval a podklady, které předkládal v debatě na půdě sněmovny, byly podložené,« zdůraznil Luzar. Upozornil na to, že výhrady vůči memorandu, které bylo podepsáno mezi Českou republikou a Austrálií, svědčí také o tom, že tato spolupráce byla podepsána na základě mezistátní Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Austrálii podepsané v roce 1991 v Canbeře, která již neodpovídá současným standardům mezinárodních smluv. »Chci jasně říci, že na začátku devadesátých let byly podepisovány obchodní mezinárodní smlouvy, které nebyly vyvážené a nebyly vždy ve prospěch ČR. Jestli se dnes máme odvolávat na memorandum, které se vztahuje ke smlouvám vzniklým v této době, musíme se ptát, jestli jsou to smlouvy vyvážené a jestli správně hájí zájmy ČR,« uvedl místopředseda klubu. Komunisté podle něj nechtějí téma lithium nechat usnout, a to i z důvodu vyjádření nového ministra průmyslu, které je prý nenechává v klidu. »Říci memorandum je, memorandum pokračuje a momentálně nemáme zájem ho řešit, považujeme za velice nešťastné a myslíme si, že je třeba tuto věc znovu otevřít a žádat po ministrovi odpovědi na otázky, které ve sněmovně zazněly,« dodal Luzar.

(ku, jad)