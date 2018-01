Ilustrační FOTO - Pixabay

Čapí hnízdo: na tahu je MF

Výbor regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy (VRR) neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Pro i proti vyjmutí bylo po šesti hlasujících, dva členové se zdrželi hlasování. Potřeba bylo osm hlasů.

VRR tak nevyhověl doporučení ministerstva financí (MF) i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle opozice by se vynětím kauza přenesla na národní úroveň a bylo by možné ji ututlat. Zbylí členové výboru s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření programu.

»Pro někoho možná bude překvapivé, že se zdržel jeden z největších kritiků Věslav Michalík, bývalý radní za STAN pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova. Hlasoval jsem pro vyjmutí, protože je to z hlediska rozpočtu nejlepší řešení, jinak by ČR hrozilo krácení už přidělených peněz. Vyjmutím bude možné nahradit je jinými projekty. Jsme pro věcný přístup k situaci, ne politizaci. Trestní stíhání by se vyřazením projektu nezastavilo. Krajský úřad se přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení. Ale nelze zapomenout na dobu, kdy tento problém vznikl. Bylo to v roce 2008, kdy jsme přidělení kritizovali pro neprůhlednost majetkových poměrů,« řekl Haló novinám dlouholetý člen VRR Pavel Hubený (KSČM)

VRR byl ustaven po předloňských krajských volbách, mezitím se vedení hejtmanství změnilo. Strany současné středočeské koalice ANO a ČSSD opřené o KSČM v něm nemají většinu. ANO má v patnáctičlenném orgánu čtyři hlasy, ČSSD a KSČM po jednom. Pět zástupců má STAN, tři ODS a jednoho TOP 09.

MF podle vyjádření velmi pravděpodobně rozhodne i přes tento nesouhlas o vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování. »MF bere rozhodnutí na vědomí a připomíná, že má jako platební a certifikační orgán při vyjmutí nebo nevyjmutí poslední slovo. S ohledem na přezávazkování ROP Střední Čechy a hrozící důsledky vyplývající z nevyjmutí projektů, které by Evropská komise vůči ČR uplatnila, se velmi pravděpodobně platební a certifikační orgán rozhodne pro vynětí,« uvedlo MF.

(zku)