Karta v mobilu i na železnici

České dráhy začaly testovat zákaznickou kartu v mobilním telefonu.

Virtuální In Karta bude mít neomezenou platnost, dostupná bude pro mobily s operačním systémem Android a iOS. In Karta v mobilu s tzv. rotujícím QR kódem je podle člena představenstva pro osobní dopravu Michala Štěpána v Evropě unikátní produkt. QR kód má v sobě zašifrovanou fotografii, osobní údaje, seznam slevových aplikací a také čerstvě zakoupených jízdenek. QR kód, přes který vlakový personál provádí kontrolu karty, se v čase mění a není možné jej zkopírovat.

Noví zákazníci si budou moci vytvořit novou virtuální In Kartu, stávající uživatelé si do mobilu mohou přenést obraz své stávající čipové karty. Do mobilu si pouze stáhnou aplikaci Můj vlak a vytvoří si v ní uživatelský účet. Virtuální kartu musí před prvním použitím autorizovat průvodčí ve vlaku, pak už funguje neomezeně.

»Předpokládám, že tuto novinku vyzkouší jako první mladí lidé, pro které je pohyb ve virtuálním světě samozřejmostí. Celý systém bude dál rozvíjet a spravovat dceřiná společnost ČD - Informační systémy,« uvedl Štěpán.

České dráhy v současnosti evidují zhruba 750 000 uživatelů čipových In Karet. Nevýhodou plastové karty je dlouhá čekací lhůta na vydání, nutnost osobního vyzvednutí na stanici, omezená platnost nosiče i vysoké pořizovací náklady.

