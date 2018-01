Ilustrační FOTO - Haló noviny

Apríl v Kutné Hoře?

Autobusy v Kutné Hoře by od dubna mohly nově zajíždět do historického centra. Jízdní řád a zastávky jsou již připravené. Zatím má jít o zkušební provoz a cestující budou vozit autobusy s dieselovými motory. Od konce roku je vystřídají elektrobusy.

»Já bych to viděl od 1. dubna, když to dobře dopadne. Je to otázka licencí, otázka uzavření smlouvy,« uvedl starosta Josef Viktora (ANO) s poukazem na dohody města a dopravní společnosti Arriva. Autobusů má být pět a budou měřit do devíti metrů, aby se všude vytočily. Projíždět mají mimo jiné Husovou, Českou a Tylovou ulicí. Na nakoupení pěti elektrobusů dostala Arriva dotaci. »Podmínkou je udržitelnost minimálně pět let. Budeme s nimi uzavírat smlouvu do roku 2023,« dodal starosta.

»To, že se v Kutné Hoře musí zlepšit fungování MHD, je naprosto jasné. Osobně mám (a myslím, že nejen já, alespoň co mi říkají občané) problém s tím, aby autobusy zajížděly do historického centra. Jde to proti logice dnešních měst, kdy je centrum vnímáno jako zóna odpočinku, a navíc se doprava z centra měst stahuje z důvodu bezpečnosti. Když se navíc podíváte na žalostný stav centra Kutné Hory, kde je minimum obchodů, tak se musím ptát, proč by do centra měli jezdit místní občané nebo turisté? Starosta Viktora si očividně hraje na tipaře, když tvrdí, že autobusy do centra začnou jezdit od dubna. Vše už totiž mělo dávno fungovat,« uvedl pro Haló noviny Jan Klán, předseda OV KSČM Kutná Hora.

Zastupitelé už totiž v minulosti schválili zavedení dvou linek od hlavního nádraží k nemocnici. Jedna má vést přes sídliště, druhá přímo do centra. Roční provoz dvou linek vyjde podle Viktory na dva miliony. Kdyby fungovala jen jedna, stálo by to kolem 600 000 korun. Podle starosty je otázkou, zda by to nestačilo.

Radnice poukazuje na to, že nynější trasa hlavní městské linky vznikla v osmdesátých letech minulého století, město se přitom od té doby výrazně změnilo. Nové autobusy by mohli využívat například i turisté, kteří přijedou do města vlakem. »Pochopil bych, kdyby autobus jezdil pouze k městskému úřadu, kde už je to jen kousek na náměstí – z toho plyne, že bohatě stačí jedna linka. Navíc mám oprávněnou obavu, že se někde něco propadne z důvodu vyšší dopravy kolem centra (v minulosti k tomu již došlo). Někteří zastupitelé, starosta a zastánci tohoto projektu si zřejmě neuvědomují, že je celé město poddolované, a z tohoto důvodu se doprava přesunula mimo centrum. Argument radnice, že se město výrazně změnilo, je sice správný, ale špatně vyložený. Centrum města je vylidněno a lidé bydlí v okrajových částech, kam MHD často vůbec nezajíždí. Takže by to nejdříve chtělo zlepšit dopravní obslužnost těch částí města, které se rozrůstají, a teprve poté nějakou linku nasměrovat poblíž centra. Většina lidí se ale potřebuje mnohem častěji dopravit za nákupy než do centra, a tento fakt radnice vůbec neřeší,« uzavřel Klán.

(zku)