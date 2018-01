Martin Schulz. FOTO - wikimedia commons

Schulzovi se velká koalice hroutí

Už dvě zemská sdružení německé sociální demokracie (SPD) se postavila proti tomu, aby strana zahájila koaliční rozhovory s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Potvrzuje se tak, že šéf strany Martin Schulz bude mít plné ruce práce, aby své spolustraníky před nedělním klíčovým hlasováním na sjezdu SPD přesvědčil.

Situaci mu neulehčuje ani pokračující pokles obliby strany u veřejnosti... Když minulý týden v pátek po celonočním jednání CDU/CSU a SPD překonaly rozdíly a uzavřely sondovací rozhovory, které v Německu tradičně předcházejí vlastnímu koaličnímu vyjednávání, zdálo se, že pokračování dosavadní velké koalice je na nejlepší cestě. Ale zatímco v konzervativní unii s výsledky sondovacích rozhovorů zavládla spokojenost, v sociální demokracii se rychle začaly objevovat hlasy nespokojených, podle nichž SPD neprosadila dost ze svého programu.

Zatím nejsilněji dali nespokojenost najevo mladí sociální demokraté a SPD v Sasku-Anhaltsku. Ta se na svém sjezdu většinou jednoho hlasu postavila proti pokračování velké koalice. Předsednictvo berlínské SPD učinilo podobný krok. Pro koaliční rozhovory CDU/CSU a SPD se zatím vyslovili jen sociální demokraté v Braniborsku.

Schulz večer osobně žádal o podporu pro velkou koalici spolustraníky ze Severního Porýní-Vestfálska, kteří na nedělní celostranický sjezd vyšlou téměř čtvrtinu z celkového počtu 600 delegátů.

Dvaašedesátiletý Schulz byl po parlamentních volbách, v nichž SPD vloni na podzim dosáhla nejhoršího výsledku od 2. světové války, rozhodnut odvést stranu do opozice. Listopadový krach rozhovorů o vládě mezi CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými ale jeho postoj změnil. Pokud by se mu v neděli nepodařilo přesvědčit stranický sjezd, který bude o zahájení koaličních rozhovorů hlasovat, znamenalo by to podle ČTK možný konec jeho politické kariéry. Německu by takový krok přinesl další týdny nejistoty a možnost předčasných voleb.

V těch by však sociální demokraté podle aktuálního průzkumu agentury INSA ještě o dva procentní body zaostali za svým zářijovým výsledkem, když by pro ně hlasovalo jen 18,5 % lidí...

Výrazný pokles

Naši západní sousedé mezitím zveřejnili migrační bilanci za loňský rok. Do Německa vloni přišlo 186 644 žadatelů o azyl - poprvé po několika letech tak jejich počet klesl pod 200 000. Uprchlíci nejčastěji pocházejí ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

(rj)