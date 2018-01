Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babišova jednobarevná vláda nezískala důvěru

Překvapení se nekonala. Jednobarevná menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše podle očekávání nedostala důvěru sněmovny a bude muset podat demisi.

Pro kabinet hlasovalo všech 78 poslanců za hnutí ANO, proti bylo 117 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Zbývajících pět poslanců nebylo přítomných.

Babišův tým však bude vládnout dál do jmenování nového kabinetu. Prezident Miloš Zeman několikrát avizoval, že jeho sestavením pověří opět Babiše, jehož hnutí vyhrálo říjnové sněmovní volby. Při druhém pokusu však od něj bude požadovat slib nejméně 101 poslanců, kteří vládu tentokrát podpoří. Záleží i na tom, koho do vlády Babiš případně přijme. Mluví se o lidovcích, o sociálních demokratech…

Diskuse tentokrát trvala zhruba jen půldruhé hodiny. Už minulý týden ve středu strany, které zůstaly mimo vládu, avizovaly, že jejich důvěru Babiš nezíská. Pokračovala kritika zejména ze strany pravicové opozice.

Babiš v reakcích mj. slíbil, že vláda podpoří rozšíření pravomocí NKÚ. Přislíbil také úpravy registru smluv.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek se pozastavil nad tím, že vláda koná, aniž by věděla, jestli má, nebo nemá důvěru. »Vláda vyhazuje úředníky z ministerstev, vláda koná kroky a rozhoduje, a my se této vlády ptáme, na základě čeho koná, zda respektuje programové prohlášení, které předložila, zda není v rozporu s tím, co říká,« uvedl.

Tato slova zvedla ze židle předsedu ÚV KSČM, místopředsedu sněmovny Vojtěcha Filipa, zdůraznil, že vláda samozřejmě konat musí. Zopakoval slova předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, který před časem v jedné debatě řekl, že Ústava ani nemůže předpokládat, že by byla republika jednu minutu bez vlády. »Byť ta vláda je v demisi, nebo nemá důvěru, nebo má důvěru. My jsme připraveni v Ústavě na to, že můžeme rozpustit Poslaneckou sněmovnu a dva měsíce rozhoduje Senát, my jsme připraveni na to, že může být situace, kdy budou omezena práva dokonce i poslanců a budeme muset rychle něco projednávat, protože bude nějaký stav, ale že by jakýkoliv stát, a teď nemyslím jenom ČR, mohl být vteřinu bez vlády, tedy bez výkonné moci, to nepředpokládá ústava žádného státu určitě Evropské unie, možná i dalších států,« zdůraznil Filip.

Toleranci či podporu ve druhém pokusu KSČM nevylučuje

Vojtěch Filip nechtěl předjímat, jak bude vypadat druhý pokus o sestavení vlády. Zdůraznil, že nehodlá nikomu dávat bianko šek před jednáním. Případná podpora nebo tolerance KSČM pro nový kabinet podle něj bude záviset na obsahu programového prohlášení. »Budeme aktivně jednat o tom, aby se i do druhého vládního prohlášení dostalo co nejvíce bodů, které preferujeme,« řekl novinářům a odkázal na své vystoupení ve sněmovně minulý týden. Zopakoval, že KSČM vláda hnutí ANO nevyhověla zejména ve čtyřletém plánu růstu minimální mzdy. »Je to jeden z nástrojů, jak zvýšit mzdy v ČR, když tu máme evropské ceny a mzdy tu máme zaostávající,« uvedl Filip. Jako druhou překážku uvedl otázku daní s tím, že se komunisté s ANO neshodli ani na rozdělení daně pro malé firmy, případně velké firmy a nadnárodní korporace. Podle předsedy komunistů je evidentní, že malé firmy, pokud budou stejně zatěžovány jako ty velké, budou mít velmi složité živobytí. »Návrhy, které padly u DPH, nejsou podle nás dostatečné a je třeba je prohloubit,« dodal. Zmínil ještě jednu věc, která si podle KSČM zaslouží větší pozornost. Je to bezplatná železniční doprava zejména pro žáky a důchodce, jak po návštěvě Slovenska slíbil Andrej Babiš, který to předtím odmítal. »Doufám, že se to v novém programovém prohlášení může objevit,« řekl Filip.

Po hlasování Filip před novináři svá slova zopakoval. KSČM má stále své priority a věří, že hnutí ANO návrhy komunistů vyslechne. »Pokud budeme spokojeni s prosazením nějakého kompromisu, nebráníme se toleranci nebo podpoře vlády. Ale jak jsem několikrát poznamenal, KSČM pro velký programový rozpor v zahraniční politice, tzn. naše působení v rámci NATO, do vlády vstupovat nebude,« prohlásil. »Důvěřuj, ale vždy s opatrností. Důvěra vládě jako bianko šek? Ani omylem!« přidal se na Twitteru KSČM předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Filip nevidí překážku v tom, že předseda vlády Andrej Babiš bude trestně stíhaný. Připomněl ústavní slib poslanců, ve které slibují dbát zákonů a Ústavy ČR. A existuje podle trestního zákona presumpce neviny. »My to ctíme. A připomínám, že v loňském roce musela ČR vyplatit více než tisícům lidí odškodnění za to, že byli neprávem stíháni, protože soud je osvobodil,« dodal s tím, že někdo vnáší do sněmovny hysterii.

(ku, jad)