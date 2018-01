Český člověk

Skončilo první kolo historicky druhé přímé volby prezidenta a společnost je stále roztříštěna a silně polarizována. Do druhého kola podle předpokladů postoupil současný prezident Miloš Zeman a akademik Jiří Drahoš. Zatímco současný prezident se vpasoval do role zastánce »neprivilegovaných«, chcete-li »obyčejných« lidí, tak Jiří Drahoš je spíš zastáncem pravicových a středových voličů. Samozřejmě, že i onen »obyčejný« člověk bude volit Jiřího Drahoše a pravděpodobně tak někdy učiní i levicově smýšlející člověk, protože současný prezident mu prostě není po chuti. Ostatně Miloš Zeman do jisté míry budí kontroverze, někdy rozpaky, ale i souhlasy. Není jednoduché se přiklonit na jednu, nebo na druhou stranu.

Uplynulých pět funkčních let současného prezidenta bylo poznamenáno různými přešlapy, vulgaritami, ale i ráznými slovy pro i proti Evropské unii, uprchlíkům nebo kvótám. To vše hraje roli při rozhodování lidí, koho budou volit ve druhém kole. Je důležité poznamenat, že sociologické výzkumy hovoří o tom, že se bude jednat o velice těsný souboj a není jasné, kdo by mohl vyhrát. Na jedné straně totiž stojí »relativně« slušný člověk, který je kandidátem pravicově smýšlejících lidí (respektive politiků). Pravicová politická elita totiž jasně řekla, že podporuje Jiřího Drahoše. Naproti tomu zastánci levicových hodnot mají blíže k Miloši Zemanovi. Je to zapříčiněno tím, že se zastává právě oněch »obyčejných« lidí, kteří mají své denní problémy, osudy, ale i strach z budoucnosti. Emoce se prolínají do denního rozhodování lidí a toho si jsou oba dva kandidáti vědomi (Zeman více než Drahoš). Na to, že Jiří Drahoš je spíše kandidátem »bohatších« lidí, ukazuje jeho vítězství v prvním kole v těch okresech, které jsou »bohatší«. Zvítězil de facto jen v Praze a pražských okresech Středočeského kraje. V Praze se totiž žije úplně jinak než v ostatních částech naší republiky. Ve druhém kole se ale karta může také obrátit, protože je to buď, anebo.

Dostal jsem otázku, koho budu volit ve druhém kole. Odpověděl jsem, že Miloše Zemana, i když s ním v mnoha ohledech nesouhlasím, tak pro mě to byla jediná volba už v prvním kole. Diskutující namítli, že prý je »hulvát«. Odpověděl jsem, že je to možné, ale musíte si všichni uvědomit i druhou stránku věci. Touto věcí je, že mluví pro onoho českého člověka, a navíc i jeho jazykem. Můžeme to nazvat »hospodským« jazykem. Právě oproti Jiřímu Drahošovi, který je oním »kavárenským« slušňákem. Když se podíváme do historie, tak celé to má konotace se »švejkovstvím«. Už tenkrát si lidé dělali legraci z vrcholných představitelů Rakouska–Uherska. To samé se přeneslo do dnešních dní akorát v opačném gardu, kdy si současný prezident často (někdy nevybíravě) dělá »legraci« z politických protivníků, pouští různé bonmoty atd. To se ale lidem líbí. Je ovšem pravdou, že úřad prezidenta má být o jeho vážnosti. Rovněž chybí jasná pravidla a mantinely pro přímo zvoleného prezidenta. Nejsme v prezidentském systému, jako má například Francie. I to je nutné pochopit, ale úprava je na politických elitách. Ať už druhé kolo prezidentských voleb vyzní lépe pro Zemana, nebo Drahoše, tak pro moji osobu je jediným kandidátem Miloš Zeman právě z důvodu, že se zastává obyčejného člověka.

Jan KLÁN