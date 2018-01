Stát jsem já?

Když jsem poslouchal Jiřího Drahoše poté, co si již zhodnotil výsledky prvního kola prezidentských voleb a zůstal jako jediný oponent současnému prezidentu Zemanovi, napadlo mi, že slavná slova »L‘état c‘est moi«, tedy »Stát jsem já«, nemohl vyslovit Ludvík XIV., ale on. Historie se tedy mýlí. Sebestředný Drahoš už plánující, co všechno změní, koho si vezme na Hrad a koho se zbaví, studený a »bez náboje«, oznámil, že nyní pojede agitovat mezi »lid venkovský«, aby ho přesvědčil, že nikdo jiný než on zemi nevyvede z nesprávné cesty na tu správnou. Účast na televizní diskusi se Zemanem přijal, ale později opakovaně zdůrazňoval, že právě on si vybral Českou televizi, přičemž nemohl vědět, že vlastně ČT ji prezident potvrdil teprve na tiskové konferenci a to jako odpověď na položenou otázku. Veřejnoprávní televize jako termín zvolila čtvrtek, kdy Zeman pravidelně odpovídá v pořadu Duel Jaromíra Soukupa na Barrandově. Pochopil jsem, že tým pana Drahoše ve spolupráci s ČT se domnívá, že tak vyřadí konkurenci a zároveň zbaví Zemana jednoho z populárních pořadů. Všechno ovšem může být jinak. Ve hře je ovšem také podobný pořad i na Primě (možná i v dalších stanicích), což zatím nebylo potvrzeno.

S radostí a uspokojením přijímá nabídku svých nezemanovských konkurentů, kteří mu nabídli hlasy svých voličů pro druhé kolo. Je ovšem otázkou, zda jejich nabídka je reálná, protože, jak známo, jen málokdy se podaří přimět voliče, aby hlasovali podle nějakého pokynu.

Podle Jiřího Pospíšila, předsedy TOP 09, Jiří Drahoš by byl spojovacím článkem společnosti. Asi má pravdu v tom, že by nerozčiloval. Nebyl by totiž vidět. Zatím ve všech duelech s dalšími kandidáty byl na chvostě. Neměl v podstatě názor. Bylo zřejmé, že jeho poradci nepříliš fungují. Spojoval by? Ani nemohl. Může někdo spojit stoupenec přijímání imigrantů, ať již je to zdůvodňováno jakkoli, nesouhlasným s názorem většiny obyvatel? Někdo, kdo předem řekne, že vládu byť jen podporovanou komunisty nepodpoří? A že by nešlo jen o komunisty, je jasné. Pléduje za kavárnu, a ta má své pokyny. Jen ona a nikdo jiný nemá právo vládnout a přijímat takové zákony, které vyhovují velkokapitálu. Ani nesmírná vstřícnost k vedení EU nemůže lidi spojovat. Ani pochopení pro činy bratří Mašínů. Ani jeho »obdiv« ke slovenskému prezidentu Kiskovi, milionáři ze ziskovek, a úplné přehlédnutí premiéra Fica.

Jiří Drahoš se nyní tedy rozjíždí po zemi. Musí vysvětlit, že je tím, kdo je pro prezidentský úřad předurčen, že vrátí zemi »opět do Evropy« a že konečně v čele země bude člověk, který jí nedělá ostudu. Nejde mu o budoucnost, ta není tak důležitá. Jinak by nemohl být vstřícný k těm, kteří nám chtějí omezit naši suverenitu. Nebo možná, že jeho heslem je Carpe diem, tedy volně přeloženo: Urvi si hned, co můžeš, či Po nás, ať přijde potopa, ale na toto téma počátkem minulého století napsal už básnickou sbírku František Gellner, což znamená, že Drahoš by vůbec ani v tomto případě nebyl původní.

Otakar ZMÍTKO