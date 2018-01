Ilustrační FOTO - pixabay

Ročně umírá na zanedbanou prevenci 43 tisíc lidí

V rámci novoročních předsevzetí lidé většinou řeší, jak vypadají a snaží se o změnu životního stylu. Ale myslet by měli především na svoje zdraví, a to i po stránce prevence.

Češi jsou podle odborníků velcí lajdáci a zanedbávají prevenci nemocí, které mohou být pro člověka smrtelné. Na nemoci, kterým se dá předejít, zemře ročně 43 tisíc lidí.

Žlučník

Žlučníkové kameny postihují více jak 20 % populace. Když se jednou žlučník »ozve«, člověk se už obtíží nezbaví. »Neléčené žlučníkové kameny mohou způsobit ucpání žlučových cest či zánět slinivky břišní - a pak může jít i o život. Stejně tak dlouhodobý zánět žlučníku může být jednou z příčin vzniku nádorového onemocnění tohoto orgánu. To má navíc jen velmi nenápadné nebo dokonce žádné příznaky a projeví se často až v pokročilé fázi onemocnění,« řekl Jiří Fencl z oddělení jednodenní chirurgie polikliniky Vysočany.

Rakovina prsu

Z rakoviny prsu se stává civilizační nemoc. Čím dál tím více se týká mladých pacientek, které zanedbávají prevenci, tedy samovyšetření. A přitom právě u mladých žen je rakovina mnohem agresivnější než u starších ročníků. »Pokud si žena zjistí nějakou abnormalitu, která nevymizí s cyklem, systematicky roste, zvětšuje se, může i nemusí být bolestivá, je důležité, aby neprodleně přišla na vyšetření,« informovala Regina Šírová, vedoucí lékařka Mammacentra polikliniky Budějovická. Doporučuje samovyšetření provádět od dvacátého věku ženy a ideálně po menstruačním krvácení, kdy mléčná žláza je odpočinutá, relaxovaná a nejlépe prohmatná a má nejméně hmatných bulek, což je to, s čím přichází pacientky nejčastěji. Ideální je samovyšetření ve sprše nebo při mazání tělovým mlékem.

Rakovina prostaty a varlat

Rakovina prostaty je nejčastějším typem rakoviny u mužů. Ročně onemocní 7000 mužů a 1500 každý rok zemře. Důvodem je opět podcenění preventivních prohlídek. Většinou postihuje muže nad padesát let, ale mladých přibývá. Badmintonista Petr Koukal se dozvěděl o své nemoci v pouhých pětadvaceti letech. »Jsme zvyklí si plánovat den, rok, celý život, ale na to, abychom na to měli čas, nemyslíme. Přitom stačí do svých kalendářů zapsat pravidelné prohlídky a myslet na prevenci,« nabádá Koukal z nadačního fondu STKprochlapy.cz.

Ve výčtu nebezpečných chorob, které mnohdy číhají v našem těle a mohou být odhaleny včas, lze pokračovat. To však spojuje jediné, a to sice preventivní vyšetření. Tolik času netrvá a člověk bude mít jistotu, že je naprosto zdráv, nebo naopak jeho organizmus vyžaduje odborný medicínský, ale především včasný zásah.

Jana DUBNIČKOVÁ