Kdo je připraven, není překvapen!

Toto pravdivé úsloví se může vztahovat téměř ke každé činnosti člověka. Já, jako místopředseda výboru pro bezpečnost, se pokusím o jeho zhodnocení z pohledu bezpečnosti České republiky, a to i s ohledem na vývoj bezpečnosti v Evropě. Vzhledem k tomu, že Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě, mohlo by se toto hodnocení zdát jako zbytečné. Vždyť co zlepšovat, když jsme téměř na vrcholu. O čtyři desítky za námi je Velká Británie, ještě dále Francie a náš velký spojenec USA je v bezpečnosti až v druhé stovce zemí. Jenže co platí dnes, nemusí platit zítra, a i dnes je mnoho věcí, které jsou přinejmenším problematické a jejich neřešení se nám může již brzy vymstít.

Po Kalouskových úsporných opatřeních byly bezpečnostní sbory zdecimovány. Odešlo mnoho zkušených příslušníků a o službu přestal být mezi nováčky zájem. Sobotkova vláda postupně vrátila to, co Kalousek sebral, a dokonce v závěru svého funkčního období i přidala, ale nepodařilo se jí to základní: stabilizovat bezpečnostní sbory a znovu je zatraktivnit pro nové uchazeče o službu občanům, o službu své vlasti. Co je platné, že se přidaly tabulky, tedy zvýšil se počet míst, když jen u Policie ČR za rok 2017 odešlo ze služby o 236 více příslušníků než těch, kteří nastoupili. V současnosti tedy do plánovaného stavu 42 156 policistů už chybí rovné 2000 policistů. Dalším významným problémem je skutečnost, že celá jedna pětina nováčků ukončí svůj služební poměr do čtyř let služby a téměř jedna třetina do 15 let služby, tedy ještě před vznikem nároku na výsluhový příspěvek, který je často zmiňován jako jeden z významných benefitů služby pro stát. Jednoznačně se tak dokazuje, že služba není pro nováčky atraktivní!

Díky nedostatku policistů zůstává 28 procent základních útvarů, tedy těch služeben ve městech a obcích, kam se občan obrací v případě potřeby, služebně neobsazených a zajistit nepřetržitý výkon 24hodinové služby jde na úkor spojování dvou základních útvarů. Tím se zvětšuje území, ale logicky i dojezdové časy v případě volání na tísňovou linku. Policie tedy nemusí vždy a všude přijet včas! Policisté, ale i příslušníci Vězeňské služby, sami nejlépe vědí, co si mohou, resp. nemohou koupit ve výstrojních skladech. Chybí části uniforem, některé výstrojní součástky jsou nekvalitní a některé i pro zdraví příslušníků škodlivé. Balistická ochrana po dvou letech mého soustavného tlaku je již alespoň na papíře, ale ještě uplyne několik let, než bude mít každý policista v přímém výkonu osobní balistickou ochranu. Nechránění policisté do té doby budou při službě i nadále umírat! To jsou jen některé z mnoha »drobných« problémů, které musí nové vedení vnitra řešit, a pokud možno, mělo by s tím začít ihned. Pokud se totiž blíže seznámíme s tím, jak je již dnes náročný výkon policejní služby v Německu, Francii nebo Švédsku, a představíme si, že by se něco podobného během několika málo měsíců nebo let mělo odehrávat i u nás, mám obavu, že od problémů je to jen krůček ke krizi. Naše policie, ale ani vězeňství, na to prostě nejsou připraveny, a to ticho před bouří mě děsí. Opravdu je lepší býti připraveni, než překvapeni!

Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec (KSČM)