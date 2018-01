Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nový jednací řád schválen

Vláda schválila nový jednací řád pro své vlastní fungování, ovšem v dosti okleštěné podobě oproti původnímu návrhu, jenž vzbudil emoce.

Z textu nakonec vypadlo ustanovení, podle kterého měl premiér v poslední instanci řešit spory mezi ministry, aby se předešlo rozporům při samotném zasedání. Zmizelo také zrušení záznamu o tom, jak o návrzích hlasovali jednotliví ministři. Ustanovení by podle kritiků znemožnilo určit osoby odpovědné za kroky vlády. Proti původnímu návrhu vypadla kvůli námitkám úřadu vlády či Českého statistického úřadu (ČSÚ) také úprava, která rušila účast státního tajemníka pro evropské záležitosti a šéfa ČSÚ na vládě.

Ambicí změn má být to, aby zejména nelegislativní materiály procházely připomínkovým řízením jen na úřadech, kterých se nějak týkají. Omezit by se také mělo množství materiálů, o kterých se vláda neusnáší a projednává je pro informaci. Nová úprava také preferuje elektronickou distribuci materiálů proti listinné. Kabinet by se měl podle návrhu novým jednacím řádem řídit od začátku února.

(ste)